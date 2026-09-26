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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi’nde düzenlenen Koç Katım Töreni’nde yetiştiricilerle bir araya geldi.

Küçükbaş hayvancılıkta üretim döneminin önemli gelenekleri arasında yer alan törende yetiştiricilerle sohbet eden Vali Sözer, düzenlenen “En İyi Koç Yarışması”nda dereceye giren yetiştiricilere ödüllerini takdim etti.

Bilecik genelinde 4 bin 98 işletmede 166 bin küçükbaş hayvan bulunurken, Bozüyük ilçesinde ise 375 işletmede 32 bin 500 küçükbaş hayvan yetiştiriliyor.

Törene ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Faik Oktay Sözer, “Dodurga Beldemizde Koç Katım Töreni’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bereketli olsun” ifadelerini kullandı.

Koç katım döneminin Bilecik ve Bozüyük’te faaliyet gösteren yetiştiriciler için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.