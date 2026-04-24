Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklar ile İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü personeli arasında gerçekleştirilen halı saha maçına katıldı.

Vali Sözer, sahaya inerek Çocuk Evleri Sitesi takımında yer aldı.

Büyük bir coşku ve neşe içerisinde geçen karşılaşma, renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada en güzel galibiyet, evlatlarımızın yüzündeki tebessümdü. 23 Nisan vesilesiyle, Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan evlatlarımız ile İl Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğü personelimiz arasında oynanan halı saha maçında ben de çocuklarımızın takımında sahaya indim. Maçın ardından da küçük bir sürpriz yaptık; baklavalar da bizden olsun istedik. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz." dedi.