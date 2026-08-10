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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Çerkeşli Camii'nde Cuma namazını kılan Vali Sözer, namaz sonrası köy sakinleriyle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada köyün mevcut durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vatandaşların dile getirdiği konuları tek tek dinleyen Vali Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüldüğünü belirterek, ilgili taleplerin değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Köy halkı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Faik Oktay Sözer'e teşekkür etti.