Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sezonun ilk ‘Can Eriği’ hasadına katıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyünde gerçekleştirilen programda Vali Sözer hem hasada katıldı hem de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vali Sözer programa ilişkin yaptığı açıklamada. “Bilecik’te toplam 3.810 dekar alanda erik yetiştiriciliği yapılmakta olup, geçtiğimiz yıl yaşanan zirai donun etkilerine rağmen üreticilerimizin azmiyle yeni sezonun ilk hasadına ulaşılmıştır. Üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz.” dedi.