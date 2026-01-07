Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali Üniversitesini ziyaret ederek kampüste gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere katıldı.
Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı eşliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Vali Sözer, üniversite-kent iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Şeyh Edebali Üniversitesi ile Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen materyal geliştirme etkinliği Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh Salonu'nda gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eğitici materyaller, anaokulu öğrencileriyle uygulamalı olarak oynatıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilerin geliştirdiği materyalleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.