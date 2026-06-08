Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

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‎Ziyaret kapsamında müdürlüğün faaliyetleri, il genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile planlanan projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Sözer, çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

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‎Gülümbe Asfalt Plent Tesisinde incelemelerde bulundu

‎Ardından Gülümbe Asfalt Plent Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Faik Oktay Sözer, tesisin üretim kapasitesi, mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yol yatırımlarında kullanılan asfalt üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Sözer, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunulması amacıyla sürdürülen çalışmaların önemini vurguladı.

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‎Vali Sözer, sahada görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.