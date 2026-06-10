Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren firmayı ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.
Firma yetkililerinden yürütülen üretim faaliyetleri, istihdam durumu ve geleceğe yönelik yatırım planları hakkında bilgi alan Vali Sözer, sanayi kuruluşlarının Bilecik’in ekonomik gelişimi, üretim kapasitesi ve istihdamına sağladığı katkıların önemine dikkat çekti.
Ziyaret kapsamında seramik karo, kaldırım taşı ve mozaik üretim süreçlerini yerinde inceleyen Vali Sözer, çalışanlara kolaylıklar dileyerek firma yetkililerine çalışmalarında başarılar temennisinde bulundu.