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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Salı Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tezgâhları tek tek gezerek esnaflar ile sohbet eden Vali Sözer, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sözer, talep ve görüşlerini dinleyerek hayırlı alışverişler diledi.

Vali Sözer pazar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Bozüyük Salı Pazarı’nda esnafımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tezgâhları ziyaret ederek esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diledik, alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ederek taleplerini dinledik. Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına canlılık katan pazarlarımızda hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyor, tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.