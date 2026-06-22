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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Babalar Günü dolayısıyla protokolü üyeleriyle birlikte şehit babalarıyla bir araya geldi.

Babalar Günü kapsamında gerçekleştirilen programda şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Sözer, evlatlarını vatan uğruna toprağa veren babalarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerle bir arada bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Vali Sözer, şehit babalarının Babalar Günü’nü kutladı. Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayan Sözer, kapılarının ve gönüllerinin her daim açık olduğunu belirtti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşanırken, şehit aileleri de gösterilen ilgi ve hassasiyetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.