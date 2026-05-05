Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, aşırı yağışların etkili olduğu Pazaryeri Kınık Köyü ile Merkez Kayıboyu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisi üzerindeki geçiş yapılarında oluşabilecek tıkanmalara karşı ekipler tarafından iş makineleriyle temizlik çalışmaları sürdürülürken, akıntıyla gelen ağaç ve rüsubatlar kaldırılarak suyun akışı güvenli şekilde sağlanıyor.

Kınık Köyü İnegöl–Pazaryeri yolu güzergâhında meydana gelen yüzey suyu birikintisine de ekipler tarafından anında müdahale edilerek drenaj kanalı temizlendi ve suyun tahliyesi sağlandı. Vali Sözer bölgede herhangi bir taşkın durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Ayrıca DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Vali Sözer, risk oluşturabilecek tüm noktalarda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Vali Sözer, “Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, her türlü duruma karşı hazır halde görev başındadır.” dedi.