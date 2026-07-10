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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede-Sarıdayı Köy Yolu’nda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Arapdede Köy Kahvesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

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‎Bilecik’te İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerin güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Toplam 10 kilometre uzunluğundaki Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu’nun geçtiğimiz yıl 6 kilometrelik bölümünün sıcak asfaltı tamamlanmıştı. Bu yıl da kalan 4 kilometrelik kısmı yaklaşık 34 milyon 600 bin liralık yatırımla sıcak asfalt standardına kavuşturuluyor. Çalışmalar kapsamında 4 bin 600 ton asfalt kullanılacağı, üretimde ihtiyaç duyulan agreganın büyük bölümünün ise İl Özel İdaresinin kendi imkânlarıyla üretileceği belirtildi.

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‎Vali Sözer incelemelerinin ardından, “Yol yatırımlarımızla hem kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hem de üretim ve ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.