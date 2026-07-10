Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede-Sarıdayı Köy Yolu’nda yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Arapdede Köy Kahvesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.
Bilecik’te İl Özel İdaresi ekiplerinin köylerin güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Toplam 10 kilometre uzunluğundaki Arapdede-Sarıdayı Grup Köy Yolu’nun geçtiğimiz yıl 6 kilometrelik bölümünün sıcak asfaltı tamamlanmıştı. Bu yıl da kalan 4 kilometrelik kısmı yaklaşık 34 milyon 600 bin liralık yatırımla sıcak asfalt standardına kavuşturuluyor. Çalışmalar kapsamında 4 bin 600 ton asfalt kullanılacağı, üretimde ihtiyaç duyulan agreganın büyük bölümünün ise İl Özel İdaresinin kendi imkânlarıyla üretileceği belirtildi.
Vali Sözer incelemelerinin ardından, “Yol yatırımlarımızla hem kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hem de üretim ve ulaşım altyapımızı daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.