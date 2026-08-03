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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi’nde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul inşaatında incelemelerde bulundu.

Toplam 4 bin 87 metrekare inşaat alanına sahip; bodrum, zemin ve 3 kattan oluşan okul binasında 24 dersliğin yanı sıra görsel sanatlar ve müzik atölyesi, fen dersliği, kütüphane, bilgisayar odası, faaliyet ve oyun odası, kantin-yemekhane ile yaklaşık 100 kişilik çok amaçlı salon yer alacak.

Vali Sözer, okul inşaatında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak, eğitim yatırımının tamamlanmasıyla Bozüyük’ün eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.