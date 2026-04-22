BÜROKRASİDE GÜÇ SAVAŞI: "BEN BURANIN BAŞBAKANIYIM!"

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Tunceli’de 2020’de kaybolan Gülistan Doku hakkındaki soruşturmalar kapsamında tutuklanan Vali Tuncay Sonel’in mülki idare kariyerindeki ilk büyük kriz, 2003 yılında Kırklareli’nin Vize ilçesinde patlak vermişti. Henüz 33 yaşında bir kaymakamken Vize Kapalı Cezaevi’nde çıkardığı iddia edilen "yönetim krizi", dönemin adli kayıtlarına "görevi kötüye kullanma ve tehdit" suçlamalarıyla geçti.

CEZAEVİ KAPISINDA "KAFA KOPARTMA" TEHDİDİ İDDİASI

21 Nisan 2003’te bir hükümlünün “dişiyle ilgili sağlık sorununu çözmek” için cezaevine giden Sonel, nizamiye girişinde prosedür gereği kendisini durduran jandarma personeline, "Aç kapıyı, inersem kafanı kopartırım" diyerek sert çıktı. Savcının talimatı olmadan makam aracıyla bahçeye zorla giren Sonel, içeride de kuralları hiçe sayan bir tavır sergiledi.

"KURALLAR BANA İŞLEMEZ" KRİZİ

Hükümlüyle idare odasında görüşmesi sağlanan Kaymakam Sonel, koğuşları da gezmek istediğini belirtti. Cezaevi personelinin "Savcıdan talimat gelmeden buna izin veremeyiz" yanıtı üzerine öfkelenen Sonel; "Benim yetkim var, buranın kaymakamıyım, buranın Başbakanıyım!" diyerek bağırdı. Personelin savcı talimatını hatırlatması üzerine öfkesi artan Sonel, daha önce hibe edilen televizyon ve şofben gibi eşyaların derhal geri sökülüp kaymakamlığa getirilmesini emretti.

İDDİANAMEDEN TERFİYE UZANAN YOL

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Sonel; "görevli memuru tehdit, hakaret ve görevi etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılandı. Şardan'ın haberine göre Sonel, Yargıtay’daki yargılama sürecinde ceza alsa da bu engel kariyerini durdurmadı. Kritik ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Valiliği’ne kadar yükseldi.