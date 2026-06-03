Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı

Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı

Burdur Gölü kıyısındaki muhteşem gül bahçelerinde hasat heyecanı yaşandı. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol, Karakent köyünde çiftçilerle birlikte gül topladı

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 1

Merkeze bağlı Karakent köyünde, Burdur Gölü'nün kıyısındaki Lisinia Doğa Merkezi'nin gül bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 2

Etkinliğe, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler katıldı. Vali Bilgihan ve beraberindekiler, bahçelerden gül çiçeği topladı.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 3

Vali Bilgihan, gül hasadından sonra Karakent köyündeki Doğa Okulu ile Gül ve Lavanta Merkezi'ndeki etkinliklere katıldı.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 4

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Yaklaşık 2 haftadır gülümüz çiftçilerimizle buluştu. Biliyorsunuz bu yöre yüzyıllardır gelen bir gelenekle gül sezonunu keyifle yaşıyor.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 5

Gül, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu anlamda da Burdur, Isparta bölgemiz çok zengin. Biz de bu değeri paylaşmak adına gül hasadını hep birlikte yapıyoruz.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 6

Gül hasadını yaparken de bunun çiftçimiz, ülkemiz ve kültürümüz için büyük bir nimet olduğunu bilerek yapıyoruz.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 7

O yüzden herkesi bu değeri paylaşmaya yaşamaya ve bu tecrübeyi edinmeye davet ediyoruz. Herkesi Burdur'un güllerine bekliyoruz" dedi.

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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 8
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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 9
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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 10
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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 11
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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 12
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Vali sepetini aldı, bahçeye indi: Burdur’da masalsı hasat başladı - Resim: 13
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Kaynak: DHA
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