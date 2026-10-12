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Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Valisi Tahir Şahin terör Şehidi Erdoğan Komutun Annesi Katibe Komutu Trabzon Valilik makamında misafir etti.

Trabzon Şalpazarı İlçesine bağlı Sütpınar mahallesi merkez asri mezarlığında bulunan terör Şehidi Erdoğan Komut 03.04.1973 yılında Trabzon Şalpazarı Sütpınar mahallesinde doğdu. Şehidimizin babası Hasan, annesi Katibe Komut olup Terör Şehidi Astsubay Kıdemli Üstçavuş Erdoğan Komut öğrenimini Sütpınar mahallesi ve Şalpazarı Ortaokulu ve Şalpazarı Lisesinde tamamlanmasının ardından girdiği Astsubay Okulundan 30.08.1996 yılında mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerin Kuzey Irak’a düzenlediği sınır ötesi harekatta Şuri Üs Bölgesi’nde 06.09.1999 tarihinde mayına basması sonucu 26 yaşında Şehit oldu. Şehit Erdoğan Komut evli olup naaşı Sütpınar Mahallesi mezarlığında bulunuyor. Burada bulunan bu bilgiler Beşikdüzü İlçesi sakini Yazar Turan Uzun tarafından kaleme alarak 2017 yılında okuyucuları ile buluşturduğu Şalpazarı Şehit ve Gaziler Kitabının 226 ve 227. Sayfasından alıntıdır.

Şalpazarı Sütpınar mahallesi sakinlerinden Şehit Erdoğan’ın Annesi Katibe Komut, Komut İl Valisi Tahir Şahin’e kendi bahçesinden yetiştirdiği doğal ürünler ve pekmez gibi hediyeler ile gitti.

Aziz şehidimiz Erdoğan Komutun kıymetli annesi Katibe Komut Hanımefendi’yi Valiliğimizde misafir ettik diyen Trabzon Valisi Tahir Şahin Şehitlerimizin aileleri, bizlere bırakılan en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli annesine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz.