İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde eğitim alan kursiyerlerin çocuklarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Etkinlikte pasta kesilirken çocukların bayram coşkusu paylaşıldı, protokol üyeleri de programa eşlik etti.

Bartın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM) çocuklarına yönelik özel bir program gerçekleştirildi. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren merkezde eğitim alan kursiyerlerin çocuklarıyla bir araya gelerek bayram sevincine ortak oldu.

Etkinlikte çocukların mutluluğu ve coşkusu ön plana çıkarken, program kapsamında çeşitli aktiviteler ve pasta kesimi gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARLA BAYRAM COŞKUSU

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Dr. Nurtaç Arslan, miniklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Etkinlikte çocukların yüzlerindeki sevinç dikkat çekerken, bayramın anlam ve önemine vurgu yapıldı.

PASTA KESİMİ VE ETKİNLİKLER

23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda pasta kesimi yapıldı. Çocuklar için hazırlanan etkinliklerde eğlenceli anlar yaşanırken, bayram coşkusu ADEM ortamına yansıdı. Katılımcılar, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

PROTOKOL KATILIMI

Etkinlikte Vali Arslan’a; Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Vali Yardımcısı V. Sümeyye Senanur Aykaç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler eşlik etti. Protokol üyeleri de çocuklarla bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

SOSYAL DESTEK VURGUSU

ADEM bünyesinde yürütülen çalışmaların, özellikle kursiyer ailelerin çocuklarına yönelik sosyal destek ve gelişim imkânı sunduğu belirtildi. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin, çocukların sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin ardından, ADEM bünyesindeki sosyal ve eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceği bildirildi. Yetkililer, benzer organizasyonlarla çocukların sosyal gelişimine katkı sunulmasının sürdürüleceğini belirtti.