

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Murat Duru, vali yardımcıları ve il müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yürütülen kamu hizmetlerini masaya yatırdı. Duru, memnuniyet esaslı ve gönüllere dokunan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek “iyide sınır olmadığını” vurguladı.

Aksaray’da kamu hizmetlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyon, Valilikte düzenlenen kapsamlı toplantıda ele alındı. Vali Murat Duru başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada, sahadaki uygulamalar değerlendirildi, devam eden çalışmalar gözden geçirildi ve hizmet kalitesinin daha da artırılmasına yönelik yol haritası konuşuldu.

“GÖNÜLLERE DOKUNAN HİZMET” VURGUSU

Toplantıda konuşan Vali Duru, kamu yönetiminde temel ölçütün vatandaş memnuniyeti olduğuna dikkat çekti. Devletin tüm imkânlarının milletin huzuru ve refahı için seferber edildiğini ifade eden Duru, hizmet üretirken insanı merkeze alan bir yaklaşımın esas olduğunu belirtti.

Vali Duru, “İnsan odaklı, memnuniyet esaslı ve gönüllere dokunan bir hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz” dedi.

“İYİNİN DAHA İYİSİ VAR”

Mevcut çalışmaların önemine değinen Duru, ulaşılan seviyenin yeterli görülmemesi gerektiğini ifade ederek kamu yönetiminde sürekli gelişim vurgusu yaptı.

Vali Duru, “İyide sınır yoktur. Her zaman daha iyisi mümkündür. Bu anlayışla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” sözleriyle tüm birimlere çıtayı yükseltme çağrısında bulundu.

HİZMETLER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda il genelinde sürdürülen yatırımlar, vatandaş talepleri, kurumların yürüttüğü projeler ve çözüm bekleyen konular ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha hızlı, daha etkin ulaştırılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KOORDİNASYON VE VERİMLİLİK ÖN PLANDA

Valilik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, toplantıda özellikle kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması, sahadaki uygulamaların yakından takibi ve vatandaşla temasın güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Vali Murat Duru’nun ortaya koyduğu bu yaklaşımın ardından, Aksaray’da kamu hizmetlerinin niteliğinin daha da yükselmesi ve vatandaş memnuniyetine dayalı yönetim anlayışının güçlenmesi bekleniyor.