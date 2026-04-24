Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak çocukların güvenliği ve geleceğin teminatı olduklarını ifade etti.

MİLLİ EGEMENLİK VE ÇOCUKLARA VURGU

Aksaray Valisi Murat Duru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının tarihsel önemine dikkat çekti. Duru, 23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu belirterek, milli mücadelenin kararlılık ve fedakârlıkla kazanıldığını ifade etti.

Vali Duru mesajında, Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı sonrası içinde bulunduğu zor şartlara rağmen bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğini vurgulayarak, “23 Nisan; istiklal aşığı aziz Türk milletinin, şehitlerin canı ve gazilerin kanı ile vatan kıldığı Anadolu’ya ne pahasına olursa olsun tutunma iradesidir” ifadelerini kullandı.

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” RUHUNA VURGU

Mesajında Kurtuluş Savaşı’nın tarihsel önemine geniş yer veren Duru, milletin yokluklar içinde verdiği mücadeleyi hatırlattı.

“Birinci Dünya Savaşı’ndan yorgun ayrılmış, orduları terhis, payitahtı işgal edilmiş bir milletin, yokluklar içinde ‘Ya istiklal ya ölüm!’ diyerek ayağa kalktığı… kutlu şahlanışın adıdır” sözleriyle dönemin ruhunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan milli mücadelenin, millet iradesiyle başarıya ulaştığını belirten Duru, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünü hatırlattı.

TBMM’NİN AÇILIŞI VE EGEMENLİK MESAJI

Vali Duru, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, millet egemenliğinin ilanı olduğunu belirtti.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturunun, devletin temelini oluşturduğunu ifade eden Duru, Meclis’in sadece bir yönetim organı değil, bağımsızlığın sembolü olduğunu kaydetti.

TBMM’nin açılmasıyla Türk milletinin bağımsız, üniter ve milli devlet yapısını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Duru, bu tarihi adımın önemine dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR”

Mesajında çocukların toplumdaki yerine de değinen Duru, milli egemenliğin geleceğinin çocuklara emanet edildiğini ifade etti.

Son dönemde eğitim kurumlarında yaşanan olumsuz olaylara değinen Duru, “Çocuklarımızın huzuruna ve kalem seslerinin yankılandığı sınıflarımızın kutsiyetine el uzatan her türlü karanlık zihniyetin karşısında, devletimizin sarsılmaz iradesi en güçlü kalkan olacaktır” dedi.

Çocukların güvenliğinin devletin öncelikli konuları arasında yer aldığını belirten Duru, bu konuda taviz verilmeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI VE AKSARAY VURGUSU

Vali Duru, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrarın savunucusu olmaya devam ettiğini belirterek, “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna dikkat çekti.

Aksaray’ın bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Duru, İstiklal Harbi döneminde ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan Azm-i Milli Un Fabrikası’nı hatırlattı. Bu yapının, şehrin tarihî sorumluluğunu ve vatanseverliğini simgelediğini dile getirdi.

“23 NİSAN DÜNYADAKİ TEK ÇOCUK BAYRAMIDIR”

23 Nisan’ın dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çeken Duru, çocukların barışın teminatı olduğunu ifade etti.

“Bütün çocuklar masumdur; gülmek en çok onlara yakışır” sözleriyle çocukların toplumdaki önemine vurgu yapan Duru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan ederek geleceğe dair güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

ŞEHİTLERE VEFA, GELECEĞE MESAJ

Mesajının sonunda Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri anan Duru, şu ifadeleri kullandı:

“Bu vesileyle, Gazi Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vefakar ve cesur ilk Meclis üyelerimizi, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”

GELECEĞE YÖNELİK VURGU

Vali Murat Duru’nun mesajı, milli egemenlik, çocukların güvenliği ve Türkiye’nin geleceğine ilişkin vurgularıyla dikkat çekti. Açıklamanın ardından, 23 Nisan’ın anlam ve önemine yönelik farkındalığın artırılması ve çocuklara yönelik politikaların güçlendirilmesi yönündeki beklentilerin gündemdeki yerini koruması bekleniyor.