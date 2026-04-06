YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Valisi Murat Duru, Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen 2. Türk Kültür Fuarı’na katılarak gurbetçi vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında diplomatik temaslarda bulunan Duru, birlik ve kültürel değerlerin korunması mesajı verdi.

Aksaray Valisi Murat Duru, eşi Elif Duru ile birlikte Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen 2. Türk Kültür Fuarı’na katıldı. Program kapsamında Aksaray heyetiyle birlikte Viyana Büyükelçisi Dr. Gürsel Dönmez ve Salzburg Başkonsolosu Şükriye Bayar’a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Gerçekleşen görüşmede, başta Salzburg’da yaşayan Aksaraylılar olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Fuar programında gurbetçi vatandaşlarla bir araya gelen Vali Duru, yoğun ilgiyle karşılandı. Konuşmasında dikkat çeken mesajlar veren Duru, “Gurbetteki kalemiz; birliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Vali Duru konuşmasında;

Aksaray ve Türkiye’den selamlar iletti,

Milli kimlik ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti,

Yeni nesillere geleneklerin aktarılmasının hayati olduğunu vurguladı.

Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun hem bulundukları ülkeye uyum sağlamasının hem de kendi değerlerini korumasının önemine değinilen program, geniş katılımla gerçekleşti.

Etkinlikte, Türk kültürünü yaşatmaya yönelik faaliyetler sergilenirken, gurbetçi vatandaşların memleketle bağlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

Vali Duru’nun birlik ve beraberlik vurgusu, fuara katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Program, hemşehrilik bilincinin güçlendirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Gerçekleşen ziyaret ve temasların ardından, yurt dışındaki vatandaşlara yönelik sosyal, kültürel ve kurumsal çalışmaların artarak devam etmesi bekleniyor. Diplomatik ve yerel iş birliklerinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi öngörülüyor.