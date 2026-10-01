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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

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Aksaray Valisi Murat Duru, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda düzenlenen program öncesinde öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Duru, çocukların eğitimine, hayallerine ve hedeflerine destek olmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİLERDEN VALİ DURU’YA YOĞUN İLGİ

Aksaray Valisi Murat Duru, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda gerçekleştirilen program öncesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda öğrenciler tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılanan Vali Duru, çocukların gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmayarak öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Duru, onların heyecanını ve geleceğe yönelik beklentilerini dinledi.

Okul ortamında öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmada eğitim, gelecek hedefleri ve çocukların başarıları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİ HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU”

Öğrencilerin geleceğe ilişkin umutlarının kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Vali Murat Duru, çocukların eğitim sürecine verilen desteğin yalnızca bireysel başarı açısından değil, ülkenin geleceği açısından da önem taşıdığını belirtti.

Vali Duru, öğrencilere yönelik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın eğitimine, hayallerine ve hedeflerine destek olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Onların başarıları, ülkemizin yarınlarına dair en büyük umudumuzdur.”

Duru, öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmaları ve hedeflerine ulaşmaları için çalışmalarını sürdürmelerinin önemine dikkat çekti.

EĞİTİM VURGUSU

Vali Duru’nun öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmada eğitimin, çocukların geleceğinin şekillenmesindeki rolüne yönelik mesajlar öne çıktı.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; hayalleri, hedefleri, sosyal gelişimleri ve geleceğe yönelik umutlarıyla da desteklenmesinin önemine işaret edildi.

Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, hedeflerini belirleyebilecekleri ve yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim ortamlarının oluşturulmasının, geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı.

ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEDİ

Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Murat Duru, sohbet sırasında çocukların heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin geleceğe dair umut ve hedeflerinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Duru, eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

Vali Duru, öğrencilere derslerinde başarılı olmaları ve belirledikleri hedeflere ulaşmaları temennisini iletti.

“ÜLKEMİZİN YARINLARINA DAİR EN BÜYÜK UMUT”

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundaki buluşma, eğitim ve çocukların geleceğine yönelik mesajlarla dikkat çekti.

Vali Murat Duru’nun açıklamalarında özellikle çocukların eğitimine destek, hayallerinin teşvik edilmesi ve geleceğe hazırlanmaları konuları öne çıktı.

Türkiye’nin geleceğinin çocukların eğitimine ve yetişmesine bağlı olduğuna yönelik değerlendirmeler kapsamında, öğrencilerin başarılarının ülkenin yarınları açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

GELECEĞE YAPILAN YATIRIM: EĞİTİM

Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğrenci buluşmaları, kamu yöneticileri ile öğrenciler arasında doğrudan iletişim kurulmasına da katkı sağlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Murat Duru’nun program öncesinde gerçekleştirdiği sohbet de bu kapsamda değerlendirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Duru, çocukların heyecan ve umutlarının önemine vurgu yaparak eğitim sürecinde öğrencilere destek verilmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Vali Duru’nun öğrencilerle buluşması, “Çocukların başarısı, ülkenin geleceğidir” mesajıyla tamamlanırken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dilekleri iletildi.