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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı ve devletin bekası uğruna mücadele ederek gazilik onuruna erişen kahramanlara minnet ve şükranlarını sundu. Duru, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

VALİ DURU’DAN 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Aksaray Valisi Murat Duru, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği uğruna mücadele eden gazilerin bu anlamlı gününü kutladı.

Vali Duru mesajında, gaziliğin milletin gözünde taşıdığı özel anlamına dikkat çekerek, gazilerin vatan ve millet sevgisinin, fedakârlığın ve kahramanlığın sembolü olduğunu ifade etti.

Duru, 19 Eylül’ün, vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali ile istikbali uğruna mücadele eden gazilerin şeref ve şan günü olduğunu belirtti.

“GAZİLERİMİZ, VATANA VE MİLLETE ADANMIŞLIĞIN SEMBOLÜDÜR”

Vali Murat Duru, mesajında 19 Eylül’ün yalnızca Gaziler Günü olarak değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilmesinin yıl dönümü olması bakımından da ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Duru, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Eylül Vatanımızın bütünlüğü, Necip milletimizin istiklali ve istikbali için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan, vatana ve millete adanmışlığın abideleşen sembolü kahraman gazilerimizin şeref ve şan günü olan Gaziler Günü’dür.”

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DE ANILDI

Vali Duru, 19 Eylül tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk açısından da taşıdığı tarihî öneme dikkat çekti.

Mesajında, Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinin 105’inci yıl dönümüne vurgu yapan Duru, Atatürk başta olmak üzere vatan savunmasında gazilik mertebesine ulaşan tüm kahramanları minnetle andı.

Duru, “Bu anlamlı gün vesilesiyle her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarımızın savunulması uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik şerefine erişen başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımıza en derin şükranlarımızı arz ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

MESAJINDA ÇANAKKALE’DEN 15 TEMMUZ’A UZANAN MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKTİ

Vali Duru, mesajının devamında Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve vatanının bütünlüğü için verdiği mücadelelere de yer verdi.

Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı, terörle mücadele ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi farklı dönemlerde milletin devletine, vatanına ve milli iradesine sahip çıktığını belirten Duru, özellikle 15 Temmuz gecesinin milletin bağımsızlık ve milli irade konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Duru, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türk milleti Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı ve 45 yıllık terör sürecinden sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde de namus, haysiyet ve milli irade müdafaası yapmış, 15 Temmuz gecesi okunan selalar Türk milletinin istiklal ve istikbal sancağının manevi ve mahşeri temsili olmuştur.”

“VATAN, BAYRAK VE BAĞIMSIZLIK VURGUSU”

Mesajında Türk milletinin vatan, bayrak, devlet ve bağımsızlık konusundaki hassasiyetine de geniş yer veren Vali Duru, geçmişte olduğu gibi gelecekte de milletin bu değerlere sahip çıkacağını belirtti.

Duru, “Büyük Türk Milleti, vatanı, devleti, ezan sesi ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de hiç tereddüt etmeden seve seve şehit ve gazi olmaya hazırdır.” ifadelerini kullandı.

Vali Duru, milletin tarih boyunca sahip olduğu vatan sevgisi ve bağımsızlık anlayışının gelecek nesillere de aktarılacağını belirterek, şehitlik ve gazilik kavramlarının Türk toplumundaki önemine vurgu yaptı.

Aksaray’dan mesaj: “Bu topraklardan milletimizi söküp atma hayalinizi gerçekleştiremeyeceksiniz”

Vali Murat Duru, mesajının Aksaray’a ilişkin bölümünde ise vatanın bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı kararlılık vurgusu yaptı.

Duru, Aksaray’dan yaptığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Aksarayımızdan kan emici emperyalist kumpasçılara ve onların hain uşaklarına sesleniyoruz; altı dolu üstü dolu cennet Anadolu topraklarından Necip Milletimizi söküp atma hayalinizi asla ve asla gerçekleştiremeyeceksiniz!”

Duru, Türkiye’nin bağımsızlığı ve milli egemenliği konusundaki kararlılığın devam edeceğini belirterek, Türk bayrağının ve ezanın Anadolu topraklarında sonsuza kadar varlığını sürdürmesi temennisinde bulundu.

ATATÜRK VE ŞEHİTLER İÇİN “RAHAT UYUYUN” MESAJI

Vali Duru, mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan ve demokrasi uğruna hayatını kaybeden şehitleri de andı.

Duru, “Rahat uyu Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk! Rahat uyuyun vatan ve demokrasi şehitleri!” ifadeleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve vatan topraklarının gelecek nesiller tarafından korunmaya devam edeceğini belirtti.

Mesajında Türkiye'nin geleceğine ilişkin vurgular da yapan Duru, milletin birlik ve beraberlik içerisinde devletle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceğini ifade etti.

“ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Vali Murat Duru, mesajının sonunda şehit ve gazilerin hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Duru, “Tarihe not düşerek şehit ve gazi olan Kahramanlarımızı asla unutmayacağız! Unutturmayacağız!” diyerek, gazilerin toplum açısından taşıdığı değerin altını çizdi.

Hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dileyen Duru, vefat eden gaziler ile şehitleri de rahmet ve minnetle andı.

GAZİLERE SAĞLIK VE HUZUR TEMENNİSİ

Vali Duru mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu vesileyle hayatta olan Gazilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı ömürler dilerken, ebediyete irtihal etmiş başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Şehit ve Gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Rabbim onların ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin inşallah…”

Duru, mesajının son bölümünde 19 Eylül Gaziler Günü’nün tüm gaziler için kutlu ve mutlu olması temennisinde bulunarak, gazilere sevgi ve saygılarını iletti.

“19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KUTLU VE MUTLU OLSUN”

Aksaray Valisi Murat Duru’nun mesajı, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle gazilerin fedakârlıklarına, vatan savunmasındaki rollerine ve şehitlerle birlikte taşıdıkları tarihî mirasa dikkat çeken ifadelerle sona erdi.