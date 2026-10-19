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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan, devletimiz ile aziz milletimiz arasında köprü vazifesi gören muhtarlık müessesesi, yerel yönetim anlayışımızın en köklü ve temel unsurlarından biridir.

Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, sevinçlerine ortak olan ve mahallelerimizin her türlü ihtiyacını yerinde tespit ederek kamu kurumlarımıza ileten muhtarlarımız; kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde ulaştırılmasında mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapmaktadırlar.

Tarihi boyunca devlet-millet bütünleşmesinin en samimi temsilcisi olan muhtarlarımız, hem merkezi idarenin sahadaki en güçlü çözüm ortağı hem de mahallelerimizin huzur, güven ve esenliğinin teminatıdır.

İlimizin her bir köşesine hizmet götürürken ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırırken en büyük gücümüz, muhtarlarımızla yürüttüğümüz bu yakın ve gayretli iş birliğidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimize hizmet yolunda fedakârca çalışan başta Ordu’muzun kıymetli muhtarları olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Ahirete irtihal eden muhtarlarımıza ise Allah’tan rahmet diliyorum.