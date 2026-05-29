Dörtyol’a giderek çalışmaları yerinde takip eden Vali Masatlı, yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı. Selden zarar gören alanları gezen Masatlı, vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede görev yapan AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Masatlı, olumsuzlukların giderilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde sahada olduğunu vurguladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 64 ihbar ulaştığını, bunların 35’inin Dörtyol merkezli olduğunu belirten Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılara dikkat çekti. Erzin, Dörtyol, İskenderun, Samandağ ve Yayladağı hattında kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğinin önceden bildirildiğini ifade eden Masatlı, bu uyarıların ardından TAMP’ın devreye alındığını söyledi.

Vali Masatlı, özellikle yukarı havzalarda etkili olan yoğun yağışların Deliçay ve çevresinde hasara yol açtığını belirterek, “Deliçay ile denizin birleştiği noktada ve Beyazgül Sitesi çevresinde 17 araç zarar gördü. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır” dedi.

Bölgede Devlet Su İşleri, büyükşehir belediyesi, itfaiye ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Masatlı, su baskınlarının etkilerinin en kısa sürede giderilmesi için yoğun çaba harcandığını ifade etti. Masatlı, “Bir iki gün içinde normalleşmeyi hedefliyoruz” diyerek, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.