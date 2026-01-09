Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu’ndan Rektör Arıbaş’a Veda Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a veda ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Kumbuzoğlu’nun Aksaray’da görev yaptığı süre boyunca yürütülen çalışmalar, üniversite-şehir iş birliği çerçevesinde hayata geçirilen projeler ve Aksaray’ın sosyal, ekonomik ve akademik gelişimine yönelik atılan adımlar ele alındı. Görüşmede, özellikle üniversitenin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, sosyal projeler ve kamu-üniversite iş birliğinin kurumsallaşması konularında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Vali Kumbuzoğlu ile iki yılı aşkın süredir Aksaray’ın gelişimi ve kalkınması için uyum içerisinde çalıştıklarını vurguladı. Rektör Arıbaş, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile görev süresi boyunca şehrimiz adına önemli çalışmalara imza attık. Üniversitemizin sosyal ve fiziki gelişimine yönelik birçok konuda kendilerinin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Sayın Valimize üniversitemize ve şehrimize sunduğu kıymetli katkılar ile nazik veda ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, mülkiye başmüfettişliği görevinde üstün başarılar diliyorum.”

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise görev süresi boyunca Aksaray Üniversitesi yönetimiyle uyumlu, yapıcı ve verimli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Üniversitelerin bulundukları şehirlere değer katan önemli kurumlar olduğuna dikkat çeken Kumbuzoğlu, Rektör Arıbaş başta olmak üzere üniversite yönetimine destekleri ve iş birliği için teşekkür ederek, ASÜ’nün Aksaray’ın gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.