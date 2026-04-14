TAKE Projesi Meyvelerini Veriyor, yaklaşık 3.500 Çiftçiye Hibeli Tohum Desteği dağıtımı yapıldı. Vali Abdullah Köklü, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ve İl Özel İdaresi tohum desteği kapsamında düzenlenen tohum dağıtım programına katıldı.

Proje kapsamında İl genelinde 58.000 da alanda ekilmek üzere 2613 çiftçiye % 50 hibeli ayçiçeği, 12.600 da alana ekilmek üzere ise 863 çiftçiye %75 hibeli nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Cebeci proje ile ilgili bilgi verdi. Milletvekilleri ise yaptıkları konuşmalarda dağıtılan tohumların çiftçilerimize hayırlı olmasını diledi.