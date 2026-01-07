Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 19 ile ilişkin valilik atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Aralarında üç polisin şehit olduğu IŞİD saldırısının yaşandığı Yalova'nın valisinde yer aldığı 7 vali merkeze çekildi.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Düzce Valisi Selçuk Aslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

'SÜLEYMAN SOYLU' VE 'IŞİD' AYRINTISI

İsmail Saymaz, kararnameyle ilgili dikkat çeken bir detayı canlı yayında paylaştı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım’ın ortak özelliğinin ‘Trabzonlu olmaları’ olduğuna dikkat çeken Saymaz, “Çekilen yedi validen biri Yalova Valisi’ydi. Yalova Valisi, IŞİD operasyonundaki zafiyet iddialarının ardından merkeze çekildi” dedi.

3 valinin Trabzonlu olmasını işaret eden Saymaz, Süleyman Soylu dönemini hatırlattığını söyledi. Saymaz şu ifadeleri kullandı:

“Yani şöyle bir yoruma gidiliyor. Trabzonlu olması hem de Süleyman Soylu'ya yakın olabileceği gerekçesiyle merkeze çekilmiş olabilirler deniyor. Trabzonlu oldukları için merkeze çekilmiyorlar. Üçünün Trabzonlu olmuş olması böyle bir yoruma kapı aralıyor. Yani Trabzonlu olmaları onlardan mı diye bu düşünülmüş yani. Hemşehrilik birliği Süleyman Soylu’yla yakın olmalarını çağrıştırıyor diyor.”