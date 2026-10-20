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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali Faik Oktay Sözer, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki köy ile mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

Demokrasinin ve yerel yönetimlerin mihenk taşı olan muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Valilik makamında Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti. Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, heyet içerisinde yer alan köy ve mahalle muhtarları Vali Faik Oktay Sözer ile görüşerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Faik Oktay Sözer, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’ünü kutladı. Muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapan Vali Sözer, devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi üstlenen muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.