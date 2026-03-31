Mersin Valisi Atilla Toros’un eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz ilçesinde yaşayan ve Türkiye derecesi elde eden özel sporcu Şehmus Irmak ile ailesini ziyaret etti. Ziyarette, genç sporcunun başarısı ve azmi takdirle karşılandı.

ANLAMLI ZİYARET

Mersin Valisi Atilla Toros’un eşi Dudu İrem Toros, Akdeniz ilçesinde yaşayan Irmak ailesine ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, 2025 yılında Konya’da düzenlenen Özel Sporcular Mental Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye dördüncüsü olan Şehmus Irmak ile bir araya gelindi.

Toros, elde ettiği başarıyla dikkat çeken Şehmus Irmak’ın azmi ve kararlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BAŞARI TAKDİR TOPLADI

Ziyarette, özel sporcu Şehmus Irmak’ın göstermiş olduğu performans ve örnek duruş ön plana çıktı. Azmin sınır tanımadığını ortaya koyan bu başarı, ziyarete katılan heyet tarafından takdirle karşılandı.

Genç sporcunun elde ettiği derecenin, hem ailesi hem de çevresi için önemli bir gurur kaynağı olduğu vurgulandı.

PROTOKOL DE EŞLİK ETTİ

Ziyarete, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener’in eşi Demet Şener ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz ve eşi Tülay Yılmaz da katıldı. Heyet, aileyle yakından ilgilenerek destek mesajları verdi.

ÖRNEK BAŞARILAR ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda özel sporcuların elde ettiği başarılar, kamuoyunda daha fazla görünürlük kazanırken, bu tür ziyaretlerin farkındalık açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Bu ziyaretin ardından, özel sporcuların desteklenmesine yönelik çalışmaların artarak devam etmesi beklenirken, Şehmus Irmak’ın ilerleyen süreçte yeni başarılara imza atması öngörülüyor.