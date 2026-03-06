

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valisi Muammer Erol, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asayiş, intihar vakaları, patpat kazaları, trafik tedbirleri ve heyelan konularına değindi.

Vali Erol, olayları aydınlatma oranının %100 olduğunu vurgulayarak güvenlik güçlerine teşekkür etti.

2026’nın ilk iki ayında 8 intihar olayı yaşandığını belirten Erol, “Birbirimize sahip çıkalım, sevgisizlik insanı intihara sürüklüyor.” dedi.

Patpat kazalarının toplu taşıma aracı olarak kullanımdan kaynaklandığını belirten Erol, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Bayram trafiğine ilişkin de uyarıda bulunan Erol, “Yeni trafik cezaları caydırıcı olacak. Kurallara uyalım, birbirimizin hakkına saygı gösterelim.” ifadelerini kullandı.

Heyelan ve sel riskine dikkat çeken Vali Erol, dere yataklarının çöplük gibi kullanılmaması gerektiğini, riskli binalarda yaşayan vatandaşların da uyarılara uymalarının hayati önem taşıdığını söyledi.