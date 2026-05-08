Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“EN YAKINIMIZDAN BAŞLAYARAK İNSANLARI SEVGİSİZ VE İLGİSİZ BIRAKMAYALIM”

İlimizde yaşanan intihar olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Erol, 2026 yılı ilk 4 ayında 13 intihar vakası meydana geldiğini ve 3 tanesinin Nisan ayı içerisinde gerçekleştiğini söyledi ve “Dileğimiz hiç olmamasıdır. En yakınımızdan başlayarak insanları sevgisiz, ilgisiz bırakmama noktasında ihmal etmesek iyi olur ve bu işlerin önüne set çeker diye düşünüyor ve tavsiye ediyoruz.” dedi.

“PAT PATLARIN KARAYOLU ÜZERİNDE TAŞIMACILIK YAPMA HAKKI YOK. YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR”

Konuşmasında patpat kazalarına da değinen Vali Erol, Patpat meselesi şehrimiz için, diğer Doğu Karadeniz illeri için önemli. Bu konuda inşallah beklediğimiz yasal düzenleme ile birlikte müdahale, yönlendirme, denetleme altına almayla birlikte bir kayıt işi gelirse biraz daha azalır diye düşünüyoruz. Bizim şu anda yapabildiğimiz trafik denetimleri sırasında bu araçların toplu taşıma vasıtası gibi kullanıldığı durumlara kesinlikle müdahale etmek. Karayolları üzerinde bunların bir taşımacılık yapma hakkı yok. Patpatlar, bağ bahçe için kullanılması gereken bir tarım aleti. Bir yasal düzenleme yakın zamanda olur diye ümit ediyorum.” şeklinde konuştu.

“KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE TRAFİK KURALLARINA UYMA NOKTASINDA HASSASİYET GÖSTERELİM”

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazaları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Muammer Erol, ”Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayınca il dışında yaşayan hemşehrilerimizin birçoğu bu bayram tatili vesilesiyle memleketlerine geleceklerdir. Diğer illere gidip geleceklerin de güzergahları burası olduğu için şehrimiz adına da bir trafik yoğunluğu ve riskini de beraberinde getiriyor. Şehrin hemen her noktasında alınmasının faydalı olabileceğini düşündüğümüz bütün tedbirleri bu güzergah üzerinde alıyoruz. İnsanlarımızın bu bayram tatillerini hakikaten bayram gibi yaşayıp, sağ salim evlerine dönmesini arzu ediyoruz.” diyerek, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli, daha tedbirli olmalarını ve daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi.

“TOPLU TAŞIMALARDA EMNİYET KEMERİNE DİKKAT EDELİM”

Vali Erol, “Özellikle toplu taşımalarda her koltuk için getirilen emniyet kemeri zorunluluğu en fazla ıskalanan, göz yumulan bir tedbirmiş gibi geliyor ama Allah korusun bir otobüs kazası olduğunda da bunun ne kadar sıkıntılara neden olduğunu hep beraber şahit oluyoruz. Bu konuda haber bültenlerinde ve diğer programlarda olsun hem yazılı hem de görsel basının da uyarıları önemli. Bu konuda ciddi katkıları oldu. Şimdiden bayram tatiliyle ilgili uyarıları da hep beraber yaparız.” diye konuştu.

“TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURUMUZA ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM”

Vali Muammer Erol, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde Perşembe İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Altonordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Alev Kovancı’ya da Allah’tan rahmet dileyerek, ”Allah yakınlarına, kalanlarına sabırlar versin. Emniyet teşkilatımızın da başı sağ olsun.” dedi.

“HERKES FİKRİNİ AÇIKLAYABİLİR”

Vali Muammer Erol, ”Yaylalarda yapılan altın arama faaliyetleri ile ilgili basın mensupları tarafından yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

“Zaptiye yolları tuttu, kimse bir yere gidip gelemiyor gibi bir söylem medyada, sosyal medyada yer alıyor. Öyle bir şey yok. Herkes her yere gidebilir. İnanç, ibadet, fikir açıklama hürriyetini de sonuna kadar kullanabilir. Bu konuda bugüne kadar uygulamalarımızı gördünüz, şahit oldunuz. Toleransları da insiyatif alarak gösteriyoruz. Yani toplantı, gösteri, yürüyüşü güzergâhı, mekanları dışında da ‘biz şurada da yürüyelim, şurada da basın açıklaması yapalım’ gibi talepleri, gerekli tedbiri de alarak bugüne kadar geri çevirmedik. Yaylada bir altın arama faaliyeti söz konusu bununla ilgili yargıda devam eden bir süreç var. Arama faaliyetinin durdurulmasını, engellenmesini gerektiren Valilik ya da diğer kamu kurumları eliyle bir durum söz konusu değil. Yetkili makamların verdiği izinle, bir arama faaliyeti yapacak firma. Bunun arama faaliyetini yapacağı, izin verilen alan içerisinde bu arama faaliyetini engelleyecek, oradaki arama faaliyetini yapan firmanın elemanlarına, araç ve gerecine dönük zarar vermeye matuf, bir harekete izin verme hakkımız yok. Bizim engellediğimiz budur. Konusu suç olmayan neyi söylersen söyle. İnanç, ibadet, fikir hürriyeti açıklama kapsamında bu yanlış oluyor diyeceksin. Yanlışı nasıl ortaya koymak istiyorsan öyle ortaya koy ama herhangi bir şekilde, izin verilen bir faaliyeti durdurma veyahut ta o faaliyeti yapan, yapma hakkı bulunan firmaya o firmanın elemanlarına, o firmanın aracına gerecine zarar vermeye dönük bir şey yaparsanız bu suçtur. Biz şimdi suçu seyir mi edelim? İnanç, ibadet, fikir hürriyetinin sınırları böyle başkalarına zarar vermeye kadar götürülebilir mi? Biz orada görevimizi yapıyoruz, yapacağız. Herkes fikrini her yerde, her şekilde açıklayabilir. Buna da engel bir şey yok. Ama faaliyeti biz gidelim, fiilen durduralım, işte oradaki firmanın elamanlarıyla kavga edelim, makinesine zarar verelim. Bu olmaz. Olmamalı. Mahkemenin de yerinde keşif yapmayla ilgili aldığı bir karar var. Mahkeme de bu söylediğimi teyit eder mahiyette. Orada keşif faaliyeti sırasında herhangi bir şekilde keşif faaliyetini engellemeye dönük, sınırı aşan ne isim altında olursa olsun fikir açıklama hürriyeti da olsa bunun da bir sınırı var, ortaya konulma şekli var. Mahkemenin de gerekli tedbiri alın şeklinde bizden de yazılı bir talebi var. Hem mahkemenin orada keşif yaptığı sırada hem de eğer firma yaparsa izin aldığı çerçevede, izin aldığı yerdeki arama faaliyeti için bizim alacağımız tedbirin mahiyeti, gerekçesi budur.”

“OKULLARLA İLGİLİ İHBAR VE DUYUMLAR ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR”



Vali Erol, son günlerde okullarda yaşanan olaylarla ilgili olarak da yaptığı açıklamada, ”Sosyal medya üzerinden öğrenciler ilerisinin kendilerine ne getireceğini düşünmeden merak duygusuyla veya oyunun bir parçası saflığıyla bizim ilimizde de malesef bu tür tehditleri gündeme geldi en kısa sürede duyum alınır alınmaz gereği yapıldı. En basit duyum ihbar dahi adli makamların önüne götürüldü ve çocuklarla ilgili de işlem yapılmış oldu. Eyleme dönüşme potansiyeli olan da hiç olmadı. İçişleri Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımız alınması gereken tedbirlerin neler olacağını tekrar bir genelge ile bizlere iletti. Genelgenin emrettiği komisyonların oluşturulması noktasında tedbirlerin alınması hem il merkezinde, hem de ilçelerde Kaymakamlarımız ve diğer ilgili kurumlarla birlikte hepimizin canını sıkan, üzen hadiselerin tekrarının olmaması için gereken hassasiyeti, özeni göstermeye çalışıyoruz. Gayretli, tedbirli, uyanık olmak zorundayız.” dedi.

“52 ORDUSPOR’A BAŞARILAR DİLİYORUM”

52 Orduspor’un, 8 Mayıs Cuma günü saat 20.30’da oynayacağı maçta başarı dileğinde bulunan Vali Muammer Erol, taraftarların alkollü bir şekilde maç izlemeye gitmemeleri gerektiğini ve yapılacak kontrolsüz tezahüratların kulübe ceza olarak döndüğünü ifade ederek, gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.