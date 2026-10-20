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Kaynak: Haber Merkezi



Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa’da öğrencilerle buluştu. Kariyer yolculuğunda başarının anahtarını anlatan Erol, gençlere özgüven, emek ve liyakat konusunda önemli mesajlar verdi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Özel Fatsa Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen “Meslek Uzmanları ile Kariyer Söyleşileri” programında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Meslek hayatındaki deneyimlerini gençlerle paylaşan Vali Erol, kariyer planlamasından başarıya, özgüvenden emeğin değerine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADI

Özel Fatsa Bahçeşehir Koleji Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa katılan Vali Muammer Erol, Fatsa İlçe Millî Eğitim Müdürü Suat Evin, Kampüs Müdürü Selahattin Öztosun, okul idarecileri ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Programın açılışında konuşan Kampüs Müdürü Sebahattin Öztosun, katılımından dolayı Vali Erol’a teşekkür etti.

Birinci sınıf öğrencisi Eymen Başar Yüce ile Yağmur Sena Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Vali Erol, meslek hayatı boyunca edindiği deneyimleri, aldığı kararları ve birikimlerini öğrencilerle paylaştı.

Samimi bir sohbet ortamında geçen programda gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

“ÖNCE KENDİNİZİ DOĞRU TANIYIN”

Meslek seçiminin gençlerin hayatındaki en önemli kararlardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Erol, doğru bir kariyer planlamasının kişinin kendisini tanımasıyla başladığını vurguladı.

Gençlerin kendi değerlendirmelerinin yanı sıra ailelerinin ve büyüklerinin görüşlerinden de yararlanması gerektiğini belirten Erol, şunları söyledi:

“Gençlerimiz kendilerini doğru tanırlarsa ve doğru istişarelerde bulunurlarsa inşallah gelecekleri aydınlık olur. Başarılı olmak için de gayret etmeleri gerekiyor. Özgüven, çalışmayı, hak etmeyi, emeği, emeğin kutsallığını eğer kavramışsanız siz mutlaka en başarılı olmaya aday insanlardan birisiniz demektir.”

“BİR YERE GELMEK İÇİN ÖNCE HAK ETMEK GEREKİR”

Başarıya ulaşmanın yalnızca hedef belirlemekle mümkün olmadığını, o hedefe ulaşmak için emek vermek ve bulunduğu konumun hakkını teslim etmek gerektiğini ifade eden Vali Erol, liyakat ve iş ahlakının önemine dikkat çekti.

Gençlere hayatları boyunca yol gösterecek bir tavsiyede bulunan Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“En büyük referans, en etkili referans, hiç ölmeyecek referans nedir? İşini iyi yapan adam arandığında adresin size çıkmasına çalışmak önemli. İşini iyi yapan adam olmaya gayret etmek lazım. Daha bu sıralarda, iyi öğrenci, iyi işçi. Oradan başlar.”

BAŞARININ ANAHTARI: EMEK VE LİYAKAT

Vali Muammer Erol’un Fatsa’daki buluşmasında verdiği mesajların odağında, gençlerin kendi yeteneklerini keşfetmesi, doğru kararlar alması ve başarıya emekleriyle ulaşması yer aldı.