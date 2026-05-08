Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2026 yılı Nisan ayında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili her ay olduğu gibi bu ayda basın mensupları ile bir araya geldi.

Vali Erol, basın bilgilendirme toplantısında kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, “İlimiz genelinde 2025 yılı Nisan ayı ile 2026 yılı Nisan ayı kıyaslandığında; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %56, cinsel taciz %26, hakaret %6.3, çocuğun cinsel istismarı %16, kasten yaralama %8, tehdit %5 oranında azalmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali 2025’te 18 iken 2026’da 22 olay, kişilerin huzur ve sükununu bozma 2025’te 83 iken 2026’da 95 olay, 2025 yılı Nisan ayı ile 2026 yılı Nisan ayı kıyaslandığında ise olay sayılarında %6 azalış meydana gelmiştir. 2025 yılı Nisan ayında aydınlatma oranı %99.9, 2026 yılı Nisan ayında ise %99.8’dir.” dedi.

“Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, ilimiz genelinde 2025 yılı Nisan ayı ile 2026 yılı Nisan ayı kıyaslandığında; motosiklet hırsızlığı %20, oto hırsızlığı %100, evden hırsızlık %5, işyerinden ve kurumdan hırsızlık %7.1, yağma (gasp) %19, dolandırıcılık olaylarında %23 oranında azalmış ve otodan hırsızlık 2025’te 4 iken 2026’da 6 olay meydana gelmiştir” diyen Vali Erol, “2025 yılı Nisan ayı ile 2026 yılı Nisan ayı kıyaslandığında olay sayılarında %18.6 azalış olurken, 2025 yılı Nisan ayında aydınlatma oranı %98, 2026 yılı Nisan ayında ise %95.2’dir. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 1.060 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 2.288 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda; 90 adet tabanca, 98 adet av tüfeği, 63 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplamda 252 silah ele geçirilmiş, 275 şahıs hakkında işlem uygulanmıştır.” şeklinde konuştu.

2026 yılının ilk dört ayında toplam 13 intihar olayı meydana geldiğini söyleyen Vali Erol, intihar vakalarından 3 tanesinin Nisan ayı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Vali Muammer Erol, “Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, 2026 yılı Nisan ayında yapılan 152 operasyonda; 254 şahıs hakkında işlem yapılmış, 9 şahıs tutuklanmış, 15 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlar sonucu; 1.450 paket sigara, 14.437 adet muhtelif kaçak emtia, 22 adet sahte para, 36 adet tabanca, 2.357 adet fişek, 610 litre alkollü içki, 769 kilo tütün, 32 adet belge, 63 adet muhtelif kazı malzemesi, 52 adet çek-senet, 15 adet tarihi eser, 1 adet tüfek ve 532.320 adet makaron ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak da 2026 yılı Nisan ayında, imal ve ticareti kapsamında 79 operasyon gerçekleştirilmiş, 83 şahıs tutuklanmış, 41 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 622 operasyon gerçekleştirilirken, 1 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 1 kilo 160 gram esrar, 65 gram kokain, 465 gram metamfetamin, 2 kilo 731 gram bonzai, 545 gram skunk, 366 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 3 gram eroin, 12 kök kenevir, 2.723 adet sentetik ecza ve 171 adet ecstasy olmak üzere toplamda 5 kilo 364 gram, 2.894 adet ve 12 kök uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.” diye konuştu.

Vali Erol, ”2026 yılı Nisan ayında siber suçlarla mücadele kapsamında, asayiş (481), terör (7), güvenlik (50), siber (14), narkotik (3), kaçakçılık (3) ve diğer (22) konularında suç unsuru tespit edilen toplam 580 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 5 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 11 operasyonda 6 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk İstismarı kapsamında 10 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır” diyerek, trafik denetimleri ve pat pat kazaları ile ilgili şu bilgileri verdi:

”2026 Nisan ayında trafik denetimleri kapsamında, 535.305 araç denetlenerek 61.365 araca işlem yapılmış, 3.420 ticari taksi denetlenerek 234 taksiye işlem yapılmış, 8.589 okul servisi denetlenerek 253 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 2.231 araca çakar denetiminde 2 araca işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde toplam 762 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 1.046 vatandaşımız yaralanmış, 2026 yılı Nisan ayında 40 patpat kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 56 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılının ilk üç ayında 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 1’i kaza yerinde, 5’i ise hastanede yaşamını yitirmiş olup, bunlardan 1’i patpat kazalarında hayatını kaybetmiştir.”

2026 yılı Nisan ayında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da basın mensuplarına bilgi veren Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2026 yılı Nisan ayı itibariyle “Geçici Koruma Altında” olan 677 Suriyeli göçmen bulunduğunu, 2023 Aralık ayı ile 2026 Nisan ayı arasında 6.790 göçmene kimlik denetimi yapılarak, 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini belirtti ve ilimizde 2 adet Mobil Göç Noktası bulunduğunu sözlerine ekledi.