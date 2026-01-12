

Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2025 yılında asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

“KİŞİLERE KARŞI İŞLENMİŞ 10 ÖNEMLİ SUÇ KATEGORİSİNDE AYDINLATMA ORANI %99.9”

Vali Erol, “İlimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde; kasten öldürme %25, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %14.5, kişilerin huzur ve sükununu bozma %9.1, cinsel taciz %18.8, hakaret %16, çocuğun cinsel istismarı %40.6, kasten yaralama %6 ve tehdit %7.9 oranında azalmıştır. Konut dokunulmazlığının ihlali 2024’te 60 iken 2025’te 79 olay olmuş, 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında olay sayılarında %9 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılında aydınlatma oranı %99.8 iken 2025 yılında %99.9’dur.” dedi.

“2025 YILINDA MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN 9 ÖNEMLİ SUÇ KATEGORİSİNDE AYDINLATMA ORANI %97“

“Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde, İlimiz genelinde 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında; otodan hırsızlık %14, motosiklet hırsızlığı %35, evden hırsızlık %35, işyerinden ve kurumdan hırsızlık %17 ve dolandırıcılık %11 oranında azalmıştır” diyen Vali Erol, yağma (gasp) suçu 2024’te 54 iken 2025’te 59 olay, oto hırsızlığı suçu 2024’te 7 iken 2025’te 13 olay olurken, 2024 yılı ile 2025 yılı kıyaslandığında olay sayılarında %14 azalış meydana gelmiştir. 2024 yılında aydınlatma oranı %96 iken 2025 yılında %97’dir. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 2.346 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 5.920 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda; 414 adet tabanca, 277 adet av tüfeği ve 262 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplamda 953 silah ele geçirilmiş, 1.031 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

“2025 YILINDA KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA 2025 YILINDA 498 OPERASYON YAPILDI”

2025 yılı içerisinde toplam 51 intihar olayı meydana geldiğini söyleyen Vali Muammer Erol, intihar vakalarından 3 tanesinin Aralık ayı içerisinde gerçekleştiğini belirtirken, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise 2025 yılında yapılan 498 operasyonda 858 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 74 şahsın tutuklandığını, 38 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, yapılan operasyonlar sonucunda; 6.369 paket sigara, 14.751 adet muhtelif kaçak emtia, 40 adet sahte para, 63 adet tabanca, 2.507 adet fişek, 1.970 litre alkollü içki, 361.219 kilo tütün, 169 adet belge, 392 adet muhtelif kazı malzemesi, 451 adet çek-senet, 345 adet tarihi eser ile 7.245.226 adet makaronun ele geçirildiğini ifade etti.

“2025 YILINDA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK VE BULUNDURMAK SUÇLARI KAPSAMINDA 1.410 OPERASYON YAPILDI”

Vali Erol, ”2025 yılında, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak imal ve ticaret kapsamında 185 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 182 şahıs tutuklanmış, 61 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 1.410 operasyon yapılırken, 1 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 56 kilo 910 gram esrar, 22 gram kokain, 37 kilo 941 gram metamfetamin, 3 kilo 289 gram bonzai, 1 kilo 44 gram skunk, 1 kilo 664 gram bonzai hammaddesi, 2 gram amfetamin, 3.780 kök kenevir, 27.056 adet sentetik ecza, 390 adet ecstasy ve 8 adet captagon, olmak üzere toplamda 100 kilo 872 gram, 27.454 adet ve 3.780 kök uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.



2025 yılında siber suçlarla mücadele kapsamında ise, asayiş (2.781), terör (61), güvenlik (85), siber (56), narkotik (15), kaçakçılık (9) ve diğer (97) konularında suç unsuru tespit edilen toplam 3.104 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 63 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 13 operasyonda ise 14 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında 32 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır.” diye konuştu.

“2025 YILINDA 49 VATANDAŞIMIZ TRAFİK KAZALARINDA HAYATINI KAYBETTİ”

2025 yılında Trafik Denetimleri kapsamında; 1.503.281 aracın denetlendiğini, 184.865 araca, 9.053 ticari taksinin denetlenerek 896 ticari taksiye işlem yapıldığını, 12.717 okul servisinin de denetlenerek 632 servise işlem uygulandığını, ayrıca 9.725 araca çakar denetimi yapılarak, 4 araca da işlem gerçekleştirildiğinin altını çizen Vali Muammer Erol, “İlimiz genelinde toplam 2.919 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 4.145 vatandaşımız yaralanmıştır. 2025 yılında 229 patpat kazasında ise 361 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2025 yılında 49 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 30’u kaza yerinde, 19’u ise hastanede yaşamını yitirmiş olup, bunlardan 19’u patpat kazalarında hayatını kaybetmiştir.” dedi.

“2025 YILINDA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA 73 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

2025 yılında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; İlimiz genelinde 2025 yılı Aralık ayı itibariyle “Geçici Koruma Altında” olan 689 Suriyeli göçmen bulunduğunu da aktaran Vali Muammer Erol, düzensiz göçle mücadele kapsamında 73 operasyon gerçekleştirildiğini, 2023 Aralık ayı ile 2025 Aralık ayı arasında 5.188 göçmene kimlik denetimi yapılarak, 10 düzensiz göçmenin tespit edildiğini ve ilimizde 2 adet Mobil Göç Noktası bulunduğunu sözlerine ekledi.