Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ

Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2026 yılının ilk 9 ayında meydana gelen asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Her ay olduğu gibi bu ay da basın mensupları ile bir araya gelen Vali Erol, ”Kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde, ilimiz genelinde 2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında; konut dokunulmazlığının ihlali %8.4, çocuğun cinsel istismarı %23.6 oranında azalmıştır. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %7.8, kişilerin huzur ve sükununu bozma %10.5, hakaret olayı %7.2, kasten yaralama %1.5, tehdit %5.5 oranında artmıştır. Kasten öldürme 2025’te 4 iken 2026’da 8 olay, cinsel taciz 2025’te 67 iken 2026’da 81 olay, cinsel saldırı 2025’te 50 iken 2026’da 55 olay meydana gelirken, 2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında kişilere karşı işlenen olay sayılarında %3.7 artış olmuş ve 2025 yılı Eylül ayında aydınlatma oranı %99.9 iken 2026 yılı Eylül ayında %99.7’dir.” dedi.

“Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde; ilimiz genelinde 2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında; oto hırsızlığı %80 ve yağma (gasp) %27.2 oranında azalmıştır. Otodan hırsızlık 2025’te 9 iken 2026’da 13 olay, motosiklet hırsızlığı 2025’te 8 iken 2026’da 11 olay, evden hırsızlık 2025’te 91 iken 2026’da 108 olay ve iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2025’te 70 iken 2026’da 73 olay meydana gelmiştir. Dolandırıcılık olayı %12.5 oranında artmıştır.” diyen Vali Muammer Erol, “2025 ile 2026 yılı Eylül ayları kıyaslandığında mal varlığına karşı işlenen olay sayılarında %9.8 artış meydana gelmiştir. 2025 yılı Eylül ayında aydınlatma oranı %98.5 iken 2026 yılı Eylül ayında %97.2’dir. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 1.920 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 4.468 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda; 253 adet tabanca, 213 adet av tüfeği, 188 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplamda 655 silah ele geçirilmiş, 712 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

2026 yılı içerisinde meydana gelen intihar olayları ile ilgili de bilgi veren Vali Erol, 2026 yılında toplam 33 intihar olayı meydana geldiğini, intihar vakalarından 7 tanesinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştiğini ifade etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında, 356 operasyonda 692 şahıs hakkında işlem yapıldığını bu kapsamda 43 şahsın tutuklandığını, 88 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Vali Muammer Erol, “Yapılan operasyonlar sonucu; 4.221 paket sigara, 20.240 adet muhtelif kaçak emtia, 24 adet sahte para, 67 adet tabanca, 3.499 adet fişek, 1.228 litre alkollü içki, 1 ton 549 kilo tütün, 51 adet belge, 81 adet muhtelif kazı malzemesi, 223 adet çek-senet, 1.236 adet tarihi eser, 13 adet tüfek, 300 adet tabanca malzemesi, 412 adet bıçak ve 1.343.530 adet makaron ele geçirilmiştir.” dedi.

Vali Erol, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak da imal ve ticaret kapsamında 146 operasyon gerçekleştirilmiş, 163 şahıs tutuklanmış, 74 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 1.237 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 13 kilo 987 gram esrar, 74 gram kokain, 4 kilo 465 gram metamfetamin, 4 kilo 108 gram bonzai, 1 kilo 615 gram skunk, 806 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 5 gram eroin, 1.360 kök kenevir, 72 kök haşhaş bitkisi, 13.460 adet sentetik ecza ve 203 adet ecstasy olmak üzere toplamda 25 kilo 89 gram, 13.663 adet ve 1.432 kök uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.” diye konuştu.

Vali Muammer Erol, ”Siber suçlarla mücadele kapsamında; asayiş (845), terör (12), güvenlik (107), siber (38), narkotik (3), kaçakçılık (8) ve diğer (43) konularında suç unsuru tespit edilen toplam 1.056 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 12 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 19 operasyonda 30 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk İstismarı kapsamında 21 operasyon gerçekleştirilmiş, 10 şahıs tutuklanmıştır.” şeklinde konuştu.

Vali Muammer Erol, trafik denetimleri kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“1.201.250 araç denetlenerek 138.133 araca işlem yapılmış, 6.020 ticari taksi denetlenerek 514 taksiye işlem yapılmış, 16.189 okul servisi denetlenerek 455 servise işlem yapılmıştır. Ayrıca 4.618 araca yapılan çakar denetiminde 3 araca işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde toplam 5.486 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 3.190 vatandaşımız yaralanmıştır. 2026 yılı içerisinde 166 patpat kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 274 vatandaşımız yaralanmıştır. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılında trafik kazalarında toplam 28 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 15’i kaza yerinde, 13’ü ise hastanede yaşamını yitirmiştir. Patpat kazalarında ise 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.”

Vali Muammer Erol, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında; ilimiz genelinde 2026 yılı itibariyle “Geçici Koruma Altında” olan 680 Suriyeli göçmen bulunduğunu belirterek, 2023 Aralık ayı ile 2026 Eylül ayı arasında 7.241 göçmene kimlik denetimi yapıldığını, 10 düzensiz göçmen tespit edildiğini, ayrıca, ilimizde 2 adet Mobil Göç Noktası bulunduğunu sözlerine ekledi.