Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde 2026 yılının ilk 8 ayında, asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu.

Vali Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Güngör Kırarslan, Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu ve İlçe Kaymakamlarının hazır bulunduğu toplantıda, ”İlimiz genelinde 2025 ile 2026 yılı Ağustos ayları kıyaslandığında; konut dokunulmazlığının ihlali %2, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma %3, çocuğun cinsel istismarı %18 oranında azalmıştır. Hakaret olayı %3, kişilerin huzur ve sükununu bozma %6.5, kasten yaralama %1, tehdit %2 oranında artmıştır. Kasten öldürme 2025’te 3 iken 2026’da 7 olay, cinsel taciz 2025’te 60 iken 2026’da 72 olay meydana gelmiştir. 2025 ile 2026 yılı Ağustos ayları kıyaslandığında kişilere karşı işlenen olay sayılarında %1.8 artış olurken, 2025 yılı Ağustos ayında aydınlatma oranı %99.9 iken 2026 yılı Ağustos ayında %99.7’dir.” diye konuştu.

“Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde; İlimiz genelinde 2025 ile 2026 yılı Ağustos ayları kıyaslandığında; oto hırsızlığı %90 ve yağma (gasp) %28.2 oranında azalmıştır.” diyen Vali Erol, “Otodan hırsızlık 2025’te 9, 2026’da 12 olay, motosiklet hırsızlığı 2025’te 5, 2026’da 9 olay, evden hırsızlık 2025’te 81, 2026’da 89 olay ve iş yerinden ve kurumdan hırsızlık 2025’te 67, 2026’da 68 olay meydana gelmiştir. Dolandırıcılık olayı %10,4 oranında artmıştır.2025 ile 2026 yılı Ağustos ayları kıyaslandığında mal varlığına karşı işlenen olay sayılarında %6,9 artış meydana gelmiştir. 2025 yılı Ağustos ayında aydınlatma oranı %99.8 iken 2026 yılı Ağustos ayında %97.1’dir. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 1.792 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 3.979 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda ise; 197 adet tabanca, 179 adet av tüfeği, 143 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet uzun namlulu tüfek olmak üzere toplamda 522 silah ele geçirilmiş, 563 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir.” şeklinde konuştu.

2026 yılı içerisinde toplam 26 intihar olayı meydana geldiğini, intihar vakalarından 2 tanesinin Ağustos ayı içerisinde gerçekleştiğini belirten Vali Erol, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında; 314 operasyonda 620 şahıs hakkında işlem yapıldığını, 39 şahsın tutuklanarak, 76 şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti ve yapılan operasyonlar sonucu; 3.605 paket sigara, 19.083 adet muhtelif kaçak emtia, 24 adet sahte para, 64 adet tabanca, 3.091 adet fişek, 1.088 litre alkollü içki, 1 ton 747 kilo tütün, 50 adet belge, 66 adet muhtelif kazı malzemesi, 223 adet çek-senet, 1.232 adet tarihi eser, 13 adet tüfek, 300 adet tabanca malzemesi, 411 adet bıçak ve 1.217.630 adet makaron ele geçirilmiştir.” dedi.

Vali Muammer Erol, ”Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak; imal ve ticaret kapsamında 127 operasyon gerçekleştirilmiş, 141 şahıs tutuklanmış, 70 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 1.105 operasyon yapılırken, 2 şahıs tutuklanmış, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 13 kilo 044 gram esrar, 68 gram kokain, 2 kilo 532 gram metamfetamin, 4 kilo 599 gram bonzai, 620 gram skunk, 817 gram bonzai hammaddesi, 29 gram pregabalin, 5 gram eroin, 1.325 kök kenevir, 72 kök haşhaş bitkisi, 10.279 adet sentetik ecza ve 203 adet ecstasy olmak üzere toplamda 21 kilo 714 gram, 10.482 adet ve 1.397 kök uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir.” şeklinde konuştu.

Vali Erol, ”Siber suçlarla mücadele kapsamında; asayiş (769), terör (11), güvenlik (94), siber (38), narkotik (2), kaçakçılık (7) ve diğer (43) konularında suç unsuru tespit edilen toplam 964 şahıs/hesap hakkında işlem yapılmıştır. Siber suçlar kapsamında terörle iltisaklı 8 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 18 operasyonda 30 şahıs tutuklanmış, ayrıca çevrimiçi çocuk İstismarı kapsamında 18 operasyon gerçekleştirilmiş, 7 şahıs tutuklanmıştır.” dedi.

Trafik denetimleri kapsamında; 1.079.374 aracın denetlenerek 123.941 araca işlem yapıldığını 5.531 ticari taksinin denetlenerek 475 taksiye, 11.886 okul servisinin denetlenerek 401 servise , ayrıca, 3.999 araca çakar denetiminde 3 araca işlem yapıldığını söyleyen Vali Erol, ilimiz genelinde toplam 4.309 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 2.824 vatandaşımızın yaralandığını, 2026 yılı içerisinde 140 patpat kazası meydana geldiğini, bu kazalarda ise 234 vatandaşımızın yaralandığını ifade ederek, ilimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2026 yılında trafik kazalarında toplam 24 vatandaşın hayatını kaybettiğini, hayatını kaybeden vatandaşların 13’ünün kaza yerinde, 11’inin ise hastanede yaşamını yitirdiğini, Patpat kazalarında da 8 vatandaşın hayatını kaybettiğini basın mensupları ile paylaştı.

Vali Muammer Erol, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, İlimiz genelinde 2026 yılı itibariyle “Geçici Koruma Altında” olan 672 Suriyeli göçmen bulunmaktadır. 2023 Aralık ayı ile 2026 Ağustos ayı arasında 7.241 göçmene kimlik denetimi yapılmış ve 10 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. İlimizde 2 adet Mobil Göç Noktası bulunmaktadır.” diyerek sözlerini tamamladı.