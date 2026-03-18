Vali Muammer Erol, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 2026 Yılı 1. çağrısı için yapılan İş Geliştirme Desteği Jüri Değerlendirmesi amacıyla gerçekleştirilen programa katıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Muammer Erol’un yanı sıra KOSGEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Asım Türkmen, KOSGEB Ordu Müdürü Sinan Şahin, Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Kürşat Korkmaz, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mithat Akgün katıldı.

Toplantıda, kurul değerlendirmesi olumlu sonuçlanan 7 girişimci, iş fikirlerini jüriye sundu. Yapılan değerlendirmelerde; Sunum yeterliliği ve proje hâkimiyeti, Projenin özgünlüğü, Sektöre çözüm potansiyeli, Uygulanabilirlik, Finansal sürdürülebilirlik, İl/bölgeye katkı, Pazar (özellikle yurt dışı) ve büyüme potansiyeli başlıkları esas alındı. Yenilikçi fikirler ve sürdürülebilir iş modelleri sunan girişimciler jüri ile buluştu. Desteklenen her proje, yerel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak önemli birer adım niteliğinde olacak.