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Vali Muammer Erol, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla Altınordu Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’nda düzenlenen programa katıldı.

Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’nda gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim yılı ve İlköğretim Haftası açılış programına, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayram, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Petek, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu Müdürü Zeki Özkan, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Bugün, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Eğitim Kenti Ordu’muzda da 572 okulumuz, 6 bin 684 dersliğimiz, 121 bin 557 öğrencimiz ve 11 bin 89 öğretmenimizle yeni bir başlangıcın sevincini paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına, Bakanlığımızca belirlenen ‘Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik’ temasıyla başladık. Milletimizi asırlardır bir arada tutan ortak medeniyet birikimimizin; farklılıkları zenginlik kabul eden, sevgiyi, saygıyı ve dayanışmayı esas alan anlayışından güç alıyoruz. Bu kapsamda okullarımızda millî birlik, kardeşlik, demokrasi ve insan hakları temalı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilirken hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda bu değerlerin yıl boyunca öğrencilerimizin gönüllerinde ve davranışlarında karşılık bulması desteklenecektir.” dedi.

”Son beş yılda 654 derslik kapasiteli 51 okul, 2 atölye, 1.022 kişi kapasiteli 5 pansiyon, 450 kişilik 4 spor salonu, 6 spor alanı ve 1 Halk Eğitimi Merkezi olmak üzere toplam 69 yatırımımızı tamamladık” diyen Vargeloğlu “Bunun yanında 248 derslik kapasiteli 14 okul, 750 kişi kapasiteli 5 pansiyon, 450 kişi kapasiteli 1 spor salonu, 180 kişi kapasiteli 4 öğretmenevi ve 80 yatak kapasiteli 1 uygulama oteli olmak üzere toplam 25 yatırımımızın çalışmalarını sürdürüyoruz. Ayrıca, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde toplam 153 okul ve kurumumuzda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım, doğalgaz dönüşümü ve iyileştirme çalışmalarıyla okullarımızı yeni döneme hazırladık.” şeklinde konuştu.

Haftanın anlam ve önemini belirten bir konuşma 4/D sınıfı öğrencisi Mahperi Gem, ”Bugün bizim için sadece yeni bir eğitim yılının başlangıcı değil; yeni bilgiler öğrenmenin, yeni arkadaşlıklar kurmanın ve geleceğe doğru birlikte yürümenin de ilkadımıdır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğitime ve çocuklara büyük önem vermiştir. Bizlere düşen görev, onun gösterdiği yolda çok çalışmak, öğrenmek ve ülkemize faydalı bireyler olmaktır. Bu yıl bizlere yol gösterecek çok güzel bir sözümüz var: “Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik.” dedi.

Sınıf Öğretmeni Ali Kemal ince de yaptığı konuşmada, "İlköğretim; çocuklarımızın yalnızca bilgi edinmeye başladığı bir dönem değil, aynı zamanda kişiliklerinin, hayallerinin, değerlerinin ve geleceğe dair hedeflerinin şekillendiği önemli bir eğitim sürecidir. Okullarımız, çocuklarımızın kendilerini tanıdığı, yeteneklerini keşfettiği, arkadaşlıklar kurduğu ve hayata hazırlandığı önemli eğitim yuvalarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ diyerek, bilginin ve bilimin insan hayatındaki önemini en güzel şekilde ifade etmiştir. Biz öğretmenlere düşen görev ise çocuklarımızın bilimin ışığında düşünen, araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmektir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, 4. sınıf öğrencilerinden Ömer Halis Akdoğan tarafından "Okulumuz" adlı şiir okundu.

Vali Muammer Erol, daha sonra beraberinde diğer protokol üyeleri ile birlikte 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı açılış programı kapsamında 1/D, 1/C ve 1/E sınıflarına geçerek ücretsiz ders kitaplarının temsili olarak dağıtım törenine katıldı.

Vali Erol, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.