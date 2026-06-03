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Vali Muammer Erol, Ceza İnfaz Kurumu Hükümlüleri ve Denetimli Serbestlik Yükümlüleri tarafından üretilen el sanatı ürünlerinin sergileneceği serginin açılış törenine katıldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Bugün, burada ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere ve denetimli serbestlik altında cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerimize fırsat verildiğinde nasıl bir katma değer ortaya çıkardıklarına da şahitlik edeceğiz. Ceza infaz kurumlarının Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin cezanın infazı dışında bir amacı da bireyin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, kişilerin üretken ve sorumluluk alan bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine katkı sunmaktır. Bu bağlamda açılan kurslar ile kişilerin infaz aşamaları bittikten sonra hayata yeni bir başlangıç yapmalarına da destek olunmaktadır. Açılan el sanatları ve diğer kurslar sayesinde kişiler, ailelerinin geçimine katkı sunmalarına katkı sağlayacak meslekler öğrenmekte ve el sanatları alanında yeni beceriler kazanmaktadırlar” diye konuştu.

Ordu Adliye Sarayında gerçekleştirilen ve Altınordu Halk Eğitim Merkezi ile Perşembe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Koordinesinde açılan kurslarda üretilen kağıt rölyef tablolar, amigurumi, jel mum sanatı, filografi sanatı, çeşitli dekoratif ev aksesuarları başta olmak üzere birçok el sanatları ürünlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

Vali Erol, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin katıldığı kurslar ve etkinlikler sonucunda ortaya çıkan el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi ve bilgi aldı.

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından düzenlenen el sanatları sergileri, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edindirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Toplam 100 kişinin katıldığı kurslarda üretilen el sanatları ürünleri 2 gün boyunca gezilebilecek.