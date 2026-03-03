Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Vali Muammer Erol, Altınordu İlçesinin Yemişli ile Gülyalı İlçesinin Taşlıçay mahallesinde meydana gelen heyelan alanlarında incelemelerde bulundu.

Yemişli mahallesinde aşırı yağış dolayısıyla zarar gören evlerde ve yollarda incelemelerde bulunan Vali Muammer Erol, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz ile Yemişli mahalle muhtarı Yalçın İştar’dan detaylı bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden ve yaşadıkları sorunları dinleyen Vali Erol, can kaybının olmamasına dikkat çekerek, yaşanan mağduriyetin giderileceğini söyledi ve ilgili kurum yöneticilerine de gerekli talimatları verdi.

AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Yemişli mahallesinde 3 evin tahliye edildiğini, 3 evin ise kontrol altında olduğunu ifade etti.

Altınordu İlçesinin Yemişli mahallesinde meydana gelen heyelan alanında yaptığı incelemenin ardından, Gülyalı İlçesine geçen Vali Muammer Erol, İlçenin Taşlıçay mahallesinde aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelanın bulunduğu alanı gezerek, incelemelerde bulundu.

Vali Erol, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, AFAD İl Müdürü Ümit Ünal, Taşlıçay Mahallesi Muhtarı Rıza Demir’den detaylı bilgi alarak, yöre sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Heyelan sonrası AFAD ekipleri ile birlikte koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyen Muhtar Rıza Demir, herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, Vali Muammer Erol’a teşekkürlerini sundu.

Bölgede tahliye için gerekli bir durum söz konusu olmazken, sadece bir ev kontrol altında tutuluyor.