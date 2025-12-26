YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte kendisini evlerine davet eden engelli Akdemir ile Pekdemir ailelerine ziyarette bulundu.

Vali Erol, engelli ailelerini ziyaret programı kapsamında ilk ziyaretini Altınordu İlçesi Yenimahallede ikamet eden Pekdemir ailesine gerçekleştirdi.

Görme engelli olan 37 yaşındaki Deniz Pekdemir’i eşi ve kızı ile birlikte yaşadığı evlerinde ziyaret eden Vali Erol, ailenin hatırlarını sorarak, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Engelli ve evde bakım yardımı ile hayatlarını sürdüren aileye “Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız.” dedi.

Görme engelli olan 37 yaşındaki Deniz Pekdemir, engelliler haftası kapsamında düzenlenen programda Vali Erol’u evlerine davet ettiğini söyleyerek, “Sayın Valim bizleri kırmayarak evimizde ziyaret etti. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun.” diyerek, duygularını ifade etti.

İkinci ziyaretini Akdemir ailesine yapan Vali Erol, bedensel engelli 76 yaşındaki Fatma Akdemir’i Altınordu Karşıyaka mahallesindeki evinde ziyaret ederek, herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu.

Oğlu, gelini ve torunu ile birlikte yaşayan Fatma Akdemir ile bir süre sohbet ederek, hatırlarını soran Vali Muammer Erol, “Sizlerin yaşadığı sorunların çözümü noktasında elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz.” dedi.

Engelli ve evde bakım yardımı aldıklarını söyleyen aile ziyaret dolayısıyla Vali Muammer Erol’a teşekkür ederek, dualarını esirgemedi.