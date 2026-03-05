

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

İlimizde gerçekleştirilmesi planlanan proje ve yatırımlar, mevcut işletmelerin kapasite artırımı veya alan genişletilmesi süreçlerinde yapılması gereken Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuruları yerinde değerlendiriliyor.



Vali Muammer Erol, Ordu’da göreve başladığı günden buyana İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yapılan ÇED başvurularını, ilgili kurum yöneticileri ile birlikte yerinde görerek karar verilmesini sağlıyor.



ÇED başvurularını yerinde görme ve değerlendirme uygulamasını bugün de devam ettiren Vali Muammer Erol, beraberinde ilgili kurum yöneticileri ve uzmanlarla birlikte Altınordu, Perşembe ve Fatsa ilçelerine giderek, ÇED başvurusunda bulunan yatırımcı ve işletmelerin taleplerini yerinde inceledi ve değerlendirmelerde bulundu.



ÇED başvurularının yerinde incelenmesi konusunda değerlendirmede bulunan Vali Muammer Erol, “2872 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu ya da özel projelerde, yatırımlarda, mevcut işletmelerin kapasite artırımlarında veya alan genişletmelerinde ÇED raporu alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan ÇED başvurularını, Ordu’da göreve başladığımdan buyana ilgili kurum müdürlerimizle birlikte yerinde görüp, değerlendiriyoruz. Kararımızı da yerinde yapmış olduğumuz incelemeye göre veriyoruz. Böylece daha sağlıklı bir karar verme sürecini işletmiş oluyoruz.” dedi.