Vali Muammer Erol, bugünkü ziyaret programları kapsamında Çaybaşı ile Akkuş ilçelerine ziyarette bulundu.

ÇAYBAŞI KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

İlçe ziyaret programına ilk olarak beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile birlikte Çaybaşı Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Muammer Erol, Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Volkan Oral, İlçe Emniyet Amiri Ömer Faruk Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Baş tarafından karşılandı.

Daha sonra Kaymakamlık makamına geçen Vali Erol, ilçenin genel durumu, ihtiyaçları ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Volkan Oral’dan bilgi aldı.

Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğini Ziyaret Etti

Kaymakamlık ziyareti sonrası Çaybaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğini de ziyaret eden Vali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ömer Faruk Darendeli ile İlçe Jandarma Komutanı Erkan Baş’dan ilçenin asayiş durumu hakkında bilgi aldı ve güvenlik güçlerinin hatırlarını sorarak başarı dileğinde bulundu.

AKKUŞ KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ

Çaybaşı ilçesindeki ziyaret programını tamamladıktan sonra Akkuş İlçesine geçen Vali Muammer Erol, buradaki programına Kaymakamlığı ziyaret ederek başladı.

Kaymakamlık binası önünde İlçe Kaymakamı Mustafa Özhan, İlçe Emniyet Amiri Komiser Uğur Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuz Selim Yorgun tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamına geçen Vali Muammer Erol, ilçenin genel durumu, ihtiyaçları ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Mustafa Özhan’dan bilgi aldı.

AKKUŞ BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Muammer Erol, Akkuş Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı İsa Demirci’den belediyenin hizmetleri ve çalışmaları bilgi alarak, başarı dileğini iletti.

AKKUŞ İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ İLE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Akkuş Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Akkuş İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personelleri de ziyaret eden Vali Erol, bir süre sohbet etti ve işlerinde kolaylıklar diledi.