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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı başta olmak üzere birçok konuda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılında; 572 Okulda, 6 Bin 532 Derslikte, 115 Bin 916 Öğrenci ve 10 Bin 964 Öğretmen İle Eğitim-Öğretim Hizmeti Verilecek”

“2026-2027 yeni eğitim-öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak olması nedeniyle, yeni dönemde daha güvenli, daha oturmuş, donanımlı eğitim kurumlarıyla, eğitim hizmeti verilmeye devam edecek.” diyen Vali Erol, ”572 okulda 115 Bin 916 öğrenci, 10 Bin 964 Öğretmen 6 Bin 532 derslikte eğitim öğretim hizmeti verecek. Derslik başına düşen öğrenci sayımız 17.75, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız 10.57’dir. Fiziki imkanları itibariyle baktığımızda Ordu’da eğitimin altyapısıyla ilgili hemen hemen hiçbir eksiğimiz yok diyebiliriz. Bir iki okul hariç. Onlar da şehrin yeni gelişen alanlarında ve ikili eğitime yakın olmayan o yoğun olan yerlerde bulunuyor. Hem devam eden, hem yeni yapılacak eğitim yatırımlarıyla herhangi bir sıkışıklığa meydan vermeden, hizmetin devamını sağlamaya dönük Devletin, Milli Eğitimin yatırım planında da çalışmalar var onu takip etmeye çalışıyoruz.

Belediyelerimizden de bu noktada destek bekliyoruz ve alıyoruz sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Eğitim tesisleri yaptırırken zaman zaman arsa temini konusu gündeme geliyor. O noktada belediyelerimizin bize yardımları, destekleri çok önemli. İşi kolaylaştıran, hızlandıran ve daha doğru planlamanın yapılmasına fırsat veren destekler. Onun için belediyelerimizin tamamından bu konuda imar planları yapıyorken belediye hakkı olarak düzenlenen Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) paylarından sosyal donatıların olması gerektiği gibi belirlenmesi, ayrılması, tahsis edilmesi şehrin hayatını, şehirlinin hayatını kolaylaştıracak bir sürü güzelliği de beraberinde getiriyor. Onu da buradan bir bu vesileyle ifade etmiş olalım. Olmuş ve olacak hizmetler için belediyelerimizin destekleri için belediyelere teşekkür ediyoruz ve devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“OKULLARA BAHÇE GÖREVLİSİ İSTİHDAM EDİLECEK”

Ülke genelinde okullara bu yıl 30 Bin bahçe görevlisi alınacağını, okulların güvenliği ve okullarda yaşanması muhtemel şiddet olaylarının önüne geçebilmek, okullarda öğrencilerin teneffüs sırasında herhangi bir şekilde bir kazaya, belaya, sıkıntı olmaması için yeni bir uygulamanın hayata geçtiğini basın mensupları ile paylaşan Vali Erol, “Bizim ilimizde bu iş için verilen toplam 354 kadro için 866 müracaat oldu bugüne kadar. Bunların da kurasını bugün itibariyle noter huzurunda çekeceğiz. Bunların içinde güvenlik sertifikası olanlar ve olmayanlarla ilgili de Bakanlığımızın bize gönderdiği iki tane genelge var. O genelge doğrultusunda işlemleri kuradan sonra yürütmeye çalışacağız.” diye konuştu.

“GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN GAYRETİ TAKDİRE ŞAYAN”

Vali Muammer Erol, ”Şehrin en yoğun olduğu Temmuz-Ağustos aylarında asayişte biraz yükselme yönünde bir eylemin olacağını tahmin ediyorduk. Tahminler gerçekleşti ama korkutucu boyutta değil. Bu artış, güvenlikle ilgili duruma sıkıntı getirecek bir artış da değil. Olsa da zaten arkadaşlarımız sağ olsunlar yakalama oranlarında hiçbir şekilde taviz vermeden, sirkülasyon hareketlilik arttıkça yaz sezonu olduğunda suç sayıları da artabilir ama önemli olan bu faillerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi. O noktada arkadaşlarımızın gayreti hakikaten takdire şayan ve %99'un altına da inmedik” dedi.

“İNTİHAR VAKALARI ÜZÜCÜ TABLOLAR. BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

İlimizde yaşanan intihar olayları ile ilgili olarak da bir değerlendirme yapan Vali Erol, şu görüşlere yer verdi:

“İntihar olaylarında rakam 26 idi bu bilgi hazırlandığında, Ağustos ayı itibariyle maalesef bunu bugün 27 olarak ifade etmek zorundayız. Çünkü, Eylül ayı içerisinde de bir tane evvelsi gün itibariyle intihar vakası gerçekleşmiş oldu maalesef. Her ay bunu söylüyoruz, söylemeye çalışıyoruz. Ne olur birbirimize sahip çıkalım. Kendisi için yaşaması gerektiğine inanan bir kişi dahi olsa hiç kimse kolay kolay intihar etmez diye düşünüyoruz. İşte o bir kişi olmaya çalışmak lazım etrafımızdaki herkes için. Bu tablolar maalesef üzücü tablolar. Dilerim, umarım insanlar sevgi halkalarını genişleterek, birbirlerine sahip çıkarak bu işi engellerler.”

“MAÇLARI COŞKUYLA BİRLİKTE İZLEYELİM”

Konuşmasında futbol müsabakalarının başladığını hatırlatan Vali Muammer Erol, ”Her hafta bizim statta maç var. Bu da emniyete ekstra bir görev ve sorumluluk getiriyor. O noktada da geçen yıl yaptığımız uyarıyı, bir daha tekrar edelim. Alkollü olarak maça gelen kişileri stada almayacağız. Biz bunda kararlıyız. Maç izlemeye hep beraber güle oynaya çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla gidelim. Futbolun seyir zevkini hep beraber yaşayalım.” diyerek, konuşmasını tamamladı.