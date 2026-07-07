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Ordu / Hanife Akça - Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı içerisinde mülki idare amirleri atama kararnamesinin yayınlandığını hatırlatan Vali Erol, “Bu kararname ile ilimizde de kaymakam ve vali yardımcılarımız arasında görev değişikliği oldu. Kararname sonucu ilimizden ikisi vali yardımcısı olmak üzere toplam 12 mülki amirimiz ayrılmış olacak. 4’de dil kursuna giden kaymakam vekili arkadaşımız oldu. Bunlarla beraber eksilenimiz 16 olurken, gelen 7 oldu ve iki de vekil kaymakam görevlendirildi. Dolayısıyla şu anda kararname sonucu oluşan 9 boşluktan ikisi vekaletle dolunca 7 ilçemiz şu anda boş durumda. Öyle tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde yine vekil arkadaşlarla bu 7 ilçemiz de doldurulacak. O zamana kadar da görevdeki arkadaşlara en yakın ilçeden başlamak üzere vekalet görevi vererek işlerin aksamaması adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” dedi.

“BİRBİRİMİZDEN SEVGİYİ, İLGİYİ VE MUHABBETİ ESİRGEMEYELİM”

İlimizde yaşanan intihar olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Erol, 2026 yılının ilk altı ayında toplam 21 intihar olayı meydana geldiğini, intihar vakalarından 7 tanesinin Haziran ayı içerisinde gerçekleştiğini ifade ederek, “Birbirimize sahip çıkalım, birbirimizden sevgiyi, ilgiyi, muhabbeti esirgemeyelim. Başka intihar vakaları yaşamayalım.” diye konuştu.

“NATO ZİRVESİ KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER DİKKATLE TAKİP EDİLECEK”

Vali Erol, “7-8 Temmuz'da Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak, “Bakanlığımızın talimat genelgeleri doğrultusunda güvenlik birimlerimizin aldığı tedbirler var. Onlar da eksiksiz yerine getirildi ve yerine getirilmesi gereken görevler dikkatle takip edilecek.” dedi.

“OKUL SERVİS ARAÇLARINDA YAŞ SINIRLAMASI 15 OLDU”

Okul servis araçlarında yaş sınırlamasıyla ilgili bir genelge geldiğini de söyleyen Vali Erol, “Önceki yıllarda olanın tekrarı mahiyetinde, 12 yıllık (12 yaş) sınırının 15 yaşa çıkarılarak 1 yıl daha uzatıldığını belirtti.

“YAZ TRAFİK TEDBİRLERİNDE ALINAN TEDBİRLER DİKKATLE UYGULANACAK”

“Yaz trafik tedbirleri ile ilgili de İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi oldu”diyen Vali Muammer Erol, “Genelge kapsamında yazın özellikle iç göç veya dışarıdan gelen turistlerle biraz daha yoğunluk yaşayacak olan yerlerde (o yerler arasında Ordu’da var) alınacak tedbirlere ilişkin 23 Haziran 2026 tarihli genelge ilçelerde de kaymakam arkadaşlara iletildi, alınması gereken tedbirler tek tek sayıldı. Güvenlik birimleri, trafik denetimleri sırasında dikkatle uygulayacaklar.” şeklinde konuştu.

“PATPATLA YOLCU TAŞIMA İŞİNE GÖZ YUMULMAYACAK. TRAFİKTEN MEN ETMEYE KADAR GİDECEK”

Genelgede tarım araçları ile ilgili kısmın önemine vurgu yapan Vali Muammer Erol, "Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal traktörler, biçerdöverler ve benzeri araçlara yönelik denetimlerin yapılarak mevzuata aykırı taşımacılık yapan, seyahat eden araçların trafikte seyirlerine izin verilmemesi. Biz burada anlıyoruz ki, patpat araçları toplu taşıma aracı gibi kullanılanlara genelge doğrultusunda gerekli uyarıların yapılması gerekiyor. Trafik denetimlerinde arkadaşlarımız artık göz yummayacaklar. Biraz daha dikkat çekme adına, kazaların da önüne geçme adına burada bir farkındalık oluşturma adına, trafik denetimlerinde emniyet ve jandarma patpatla yolcu taşıma işine göz yummayacaklar; araçları trafikten men etmeye kadar, tutup bağlamaya kadar iş gidecek. Çünkü, canımız yanıyor, üzülüyoruz. Patpatı tarlada kullansın ama aracın üstüne 5, 6, 7 kişi bindirerek toplu taşıma da yapmasın. Bunun çok acı sonuçları oluyor, ona da razı değiliz.” diyerek tavsiyelerde bulundu.

“METİP ALANINDA TÜM ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ ADINA GEREKEN YAPILIYOR”

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili alınması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir genelgesi olduğunu ifade eden Vali Muammer Erol, METİP alanlarıyla ilgili şu anda Altınordu'da bir tane yer olduğunu belirtti ve “Orada da arkadaşlarımız, sağolsun Kaymakam arkadaşımız başta olmak üzere ellerinden gelen tedbiri aldılar ve oraya gelecek fındık işçileriyle ilgili de fiziki şartlar başta olmak üzere diğer şartların da iyileştirilmesi adına ellerinden geleni yapıyorlar.” dedi.

Vali Muammer Erol, Sokak hayvanları ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi;

“Doğal yaşam alanları oluşturulması, nüfusu 25 binin üzerinde olan ilçelerimiz için bir yükümlülüktü. O yükümlülüğün yerine getirilmesi konusunda biraz geriden geldik. Ama şimdi hızla toparlıyoruz. Doğal yaşam alanlarına konularak bakımı gereken sokak hayvanlarıyla ilgili %72 oranına ulaşmış olduk. İnşallah önümüzdeki günlerde 1 hafta veya en geç 15 gün içerisinde bu oran daha da artacak. Bugün Gölköy'ün doğal yaşam alanının açılışını onayladık. Büyükşehir Belediyesinin Kabadüz'de yaptığı yerle ilgili de onayı verdik. Fatsa ve Altınordu ilçelerimizdeki doğal yaşam alanlarını 15 gün içerisinde hizmete alacağız gibi görünüyor. Eğer onları da doğal yaşam alanına faaliyete geçirirsek %72 oranımız, en az %85'e çıkar. 1 ay içerisinde en kötü %90'ların üzerine çıkarırız diye bir hedefimiz var. Bu konuda herkesten de yardım bekliyoruz. Doğal yaşam alanlarını faaliyete geçirdiğimizde sahipsiz sokak hayvanları sorununu tamamıyla bitiririz diye hedefliyoruz.“

“DENİZE GİRMENİN YASAK OLDUĞU YERLERDE ALINAN KARARLARA UYALIM”

Son günlerde Altınordu’da yaşanan denizde boğulma vakaları ile ilgilide bilgiler veren Vali Muammer Erol, “Meteorolojinin bize yaptığı bildirim sonrasında valilik kararıyla denize girmeyi yasaklamış olduk. Meteorolojinin yaptığı bildirimlerde dalga boyunun 1 metreye kadar ulaşacağını ifade ettiği bir yerde denize girmenin yasaklanması bir zaruret. İnsanlarımızın da bunu anlayışla karşıladığını görüyoruz. Can kurtaran tedbirinin bulunmadığı, kayalık, derin suların olduğu yerlerde insanların çok büyük bir cesaret gösterisi adına çıkıp da denize girmeye kalkmaları maalesef acı sonuçlanıyor. Genç bir kızımız ve delikanlımız son iki boğulma vakası böyle vakalar.” diye konuştu.

“VAKALAR ARTSIN İSTEMİYORUZ”

Vali Muammer Erol, alınan kararlara uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Allah muhafaza etsin bu tür vakalar artsın istemiyoruz. Kahramanlık, cengaverlik gösterisine kimsenin ihtiyacı yok. Böyle bir gösteriye yeltenenleri de en yakınındakiler engellemeye çalışsınlar sonra hep beraber üzülmeyelim.” şeklinde konuştu.