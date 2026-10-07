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Ordu / Hanife Akça- Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitiren Boztepe TV Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz’a Allahtan rahmet dileyerek, ailesine sabırlar diledi.

DURSUN BİRAN YILMAZ’I RAHMETLE ANDI. AİLESİNE SABIR DİLEDİ

Vali Erol, “Geçtiğimiz ay maalesef Dursun Biran Yılmaz kardeşimizi bir trafik kazasında kaybetmiş olduk. Uzun süren de bir hastane süreci oldu. Ben hem Dursun Biran Yılmaz'ın ailesine hem de basın camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. İnşallah son olsun. Allah bir daha göstermesin ve ailesinede sabırlar diliyorum. Zor bir süreç, zor bir imtihan. Cenab-ı Hak kimseyi evladının acısıyla, sıkıntısıyla da imtihan etmesin diye de dua ediyorum.” dedi.

Kazayla ilgili adli sürecin devam ettiğini söyleyen Vali Muammer Erol, özellikle motosiklet kazalarına dikkat çekti. İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ise, kazaların yüzde 53’ünün motosiklet kazaları olduğunu, özellikle kavşaklarda ve ışıklarda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

SAVCI VE HAKİMLERE TEŞEKKÜR ETTİ

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına katılan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren’e teşekkür eden Vali Erol, “Asayiş söz konusu olduğunda suç ortaya çıktığı andan itibaren ortada adli bir görev ve sorumluluk var ve o adli görev ve sorumluluk işte bizim önleyici kolluk hizmetiyle iç içe yürütülen bir görev ve sorumluluktur. O iç içe olmak durumu aynı zamanda iş birliğini de zaruri kılıyor. Bu noktada ben Sayın Başsavcımızın şahsında adli görevin ifası noktasında görev alan tüm savcılarımıza, hakimlerimize de canı gönülden teşekkür ediyorum. O iş birliği, o anlayış ve kollukla birlikte yürütülmesi bu yakalama rakamlarına ulaşılma ihtimalimiz olmaz. Bundan sonraki süreçte de yine o iş birliğini böyle canı gönülden, kimsenin kimseye ‘şunu da yapar mısın, bunu da yapar mısın?’ diye bir iş beklemeden herkesin kendiliğinden bu birliktelik adına harekete geçtiği iş birliği ortamının devam etmesi dileğimizdir. Devam etmesine katkılarınız, o yöndeki iradeniz nedeniyle sağ olun, var olun.” dedi.

Vali Erol, ”İlçelerde görev yapan hakim, savcı arkadaşlarımız da sağ olsunlar, onlara da teşekkür ediyoruz. Konu iş birliği olduğunda arkadaşlarımızın canı gönülden o iş birliğini yürüttüklerini görüyoruz. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu iş birliği anlayışı devam ettiği sürece de şehrimizin huzur, güven ortamı Ordu'nun yaşanabilirliğini koruma adına en önemli unsur olarak devam edecektir ve emeğimiz, gayretimiz de bu yönde olacaktır.” diye konuştu.

VALİ EROL; “UYUŞTURUCUYA KARŞI AMANSIZ BİR MÜCADELEMİZ VAR”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Muammer Erol, uyuşturucu ile ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi;

“İlimizde geneli konuşacak olursak uyuşturucunun hiç bulaşmasın istediğimiz kesim, yani öğrencilerimiz, orta, lise, üniversite, o seviyede sayıların bize ifade ettiği duruma baktığımızda oldukça iyiyiz. Bu şehirde arkadaşlarımızdan Allah razı olsun çok çalışıyoruz. Şehrimizde, uyuşturucu alıcısı, satıcısı, kullanıcı noktasında artış olmaması önemli. Ordu Valiliği görevine başladığımdan bu yana rakamlarda kullanıcı sayısında bir artış olmadı. İnsanlar uyuşturucuya niye gidiyor diye bakıldığında en fazla meraktan olduğunu görüyoruz. Sonra kendini yalnız hissetmekten, biraz çaresizlikten, biraz da çevreden etkilendiğini görüyoruz. Çoğunlukla çevre etkili olduğu görülüyor. Arkadaşlarımız, çok ciddi bu meseleye yoğunlaştılar, yoğunlaşıyorlar ve sonuçları da zaten görülüyor.”

İntihar vakalarında da en yakınlarımıza sahip çıkmanın önemine bir kez daha vurgu yapan Vali Erol, uyuşturucu konusunda da birbirimize sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizdi.

VALİ EROL; “İYİ KALMADA, İYİLİK ÜRETMEKTE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Vali Muammer Erol, konuşmasına şöyle devam etti:

“İyi kalmada, iyilik üretmekte iş birliği yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şehirde bir otokontrol var. Çok ciddi bir fren bu manada. Asayiş olaylarıyla ilgili rakamların bu şekilde olmasında bizim için de en büyük kolaylık sağlayan bir sermaye. Madem bu kadar kolaylık sağlayan bir sermaye var bu şehirde, onu biraz daha iyilik üretme konusunda etkinleştirmek, birbirimize daha fazla sahip çıkmak, kimseyi ıskalamamak lazım. Çünkü, ıskaladığımız, boş bıraktığımız, kendi haline bıraktığımız herhangi birisinin nerede kimin eline düşeceği ve ondan sonra ne olacağı hem kendisine hem çevresine nasıl bir zararlı insan haline dönüşeceğini hiç bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Uyuşturucu konusu maalesef online olarak da müşteri bulan ve ticareti olan bir durum. Yani, her koldan kötülük saldırıyor ama biz iyilik üretme adına daha çok gayret etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.”

İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ise Ordu’nun Büyükşehir olmasına rağmen Türkiye genelinde bütün iller içerisinde uyuşturucu bağımlılığı açısından risk olarak en düşük seviyede olan iller içerisinde olduğunu belirterek, ancak, bu durum bizlerde rahatlama sebebi olmamalı, son derece ciddi şekilde çalışıldığını ifade etti ve basın mensuplarından da uyuşturucuyla ilgili haberleri yayınlarken bazı hususları göz önünde bulundurulmalarını istedi.