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Vali Muammer Erol, Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında basın mensupları tarafından yöneltilen soruları da yanıtladı.

“BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM”

İlimizde yaşanan intihar olayları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Erol, Bugün yaşanan intihar olayı ile birlikte 2026 yılının ilk 5 ayında 14 intihar olayı olduğunu ve yaşanan intihar vakalarından 1 tanesinin Mayıs ayı, 1 tanesinin de bugün yaşandığını belirterek, “İnşallah bu son olur” dedi.

İnsanların kolay kolay intihar etmeyeceğinin özellikle altını çizen Vali Muammer Erol, ”Birbirimize sahip çıkalım, sevgiyi, ilgiyi, alakayı birbirimizden, en yakınımızdan esirgemeyelim. Başka intihar vakaları yaşamayalım” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ PAT PATI TOPLU ULAŞIM ARACI OLARAK KULLANMAKTAN VAZGEÇSİNLER”

Patpat kazalarına da değinen Vali Muammer Erol, tarım aracı olarak kullanılması gereken pat pat araçlarının toplu ulaşım aracı olarak kullanıldığına dikkat çekerek, ”Vatandaşlarımız hayati riskle karşı karşıya kalıyor. Burada riski görecekler ve bahçede, tarlada kullanılması gereken tarım aracını toplu ulaşımda kullanmayacaklar. Pat patı toplu taşıma vasıtası olarak kullanmaktan vazgeçsinler. Karayolu güzergahı üzerinde sayıları az değil. Sayıları binleri buluyor. Denetim yaptığımızda bir trafik aracı değil ki en fazla idari para cezası verilebiliyor. O ceza da caydırıcı değil. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum, insanlar düşünecekler, bunun riskini görecekler ve bu tarım aracını toplu taşıma vasıtası olarak kullanmayacaklar. Kazaların hepsi karayolunda meydana gelen kazalar. Kendini düşünen, çevresini, vatanını, milletini seven kişinin çıkıp tercih edeceği bir şey değildir. Hem kendisi, hem başkaları için hayati risk oluşturacak bir şeyi gözü kara yapmaya devam etmek doğru değildir. Birazcık düşünsünler, Kimseyi üzmesinler.” diyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ALBAY AKMAN; ”PAT PAT ARAÇLARINDA REFLEKTÖR KULLANIMI ŞART”

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman da yaptığı açıklamada, pat pat araçları ile ilgili sıkı denetim yapıldığını söyleyerek, araçlarda reflektör kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini, özellikle akşam saatlerinde meydana gelen kazaların önlenmesi ve araçların daha görünür olduğunu ve olası kazaların en aza indirgeneceğini ifade etti.

“ORDU ŞEHİR HASTANESİNDE KULLANILACAK SİSTEMLERİN DENEMELERİ YAPILIYOR”

Vali Muammer Erol, “ Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı devam eden 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesi inşaatında bugüne kadar yapılan çalışmalarda hastanenin son durumu ve ne zaman hizmete gireceği ile ilgili yöneltilen bir soruya ise şu yanıtı verdi.

“Net bir açılış tarihi veremiyoruz. Ben de bekliyorum dört gözle. Ben de herkesten fazla bekliyorum. Görev sürem içerisinde en az 17-18 kere koordinasyon toplantısını yaptık. Her toplantıda kim neyi nasıl yapıyor? Nasıl yapsın? Bütün konular görüşülüyor. Teknik bina dediğimiz binanın ihalesiyle ilgili süreç biraz erteledi. Ona bağlı olarak tüm altyapı birimlerinin kendilerini oraya götürmesi gereken altyapı hizmetiyle ilgili bütçe ödeneklerini temin edecekler, ondan sonra ihaleye çıkacaklar. Tüm kurumların koordineli çalışması gerekiyor. Elimizden geldiği kadar koordine etmeye çalıştık. Hastanenin iç donanımıyla ilgili bir sorunumuz kalmadı. Denemeleri yapılıyor, hastaneyi açtık dediğinizde aksayan bir şeyin olmaması gerekiyor. Alt yapısı ve tüm birimleri hazır olduğunda hastane hizmete girecektir. En ufak bir aksama olduğunda vatandaşın şikayeti olacaktır. O nedenle, tüm süreçler tamamlandığında Şehir Hastanesi hizmete açılacaktır.”