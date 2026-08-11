Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’da milyonlarca üreticinin beklediği fındık hasat dönemi sahil kesimlerinde başladı. Vali Muammer Erol, Burhanettin Mahallesi’nde düzenlenen sezon açılışında bahçeye girerek fındık topladı.

HASAT SEZONU BURHANETTİN’DE AÇILDI

Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 yılı fındık hasat sezonu açılış törenine katıldı.

Altınordu İlçesi Burhanettin mahallesinde gerçekleştirilen fındık hasat sezonu açılış törenine, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, TMO Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, İl Müftüsü Ali Çakmak, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile bazı daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

VALİ EROL BAHÇEYE GİRDİ, FINDIK TOPLADI

Vali Muammer Erol, fındık hasat töreni dolayısıyla diğer protokol üyeleri ile birlikte Burhanettin mahallesinde fındık üreticisi İsmet Özel’in bahçesine giderek, fındık topladı.

Vali Erol, burada çalışan işçilere ve üretici İsmet Özel’e kolaylıklar diledi ve 2026 yılı fındık hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi ve işçilerin kahvaltı sofrasına eşlik ederek, bir süre sohbette bulundu.

SAHİL 10, ORTA KESİM 17, YÜKSEK KESİM 24 AĞUSTOS

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “Ürün kalitesinin korunması, randıman kayıplarının önlenmesi ve pazara yüksek kaliteli ürün arzının sağlanması amacıyla hasadın bölgelere göre tavsiye edilen tarihlerde yapılmasının büyük önem taşımakta olduğuna dikkat çekerek, “Bu doğrultuda sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 17 Ağustos ve yüksek kesimde 24 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hasada başlanması tavsiye edilmektedir.” dedi.

ÜRETİCİYE HASAT VE KURUTMA UYARISI

Bayram Ay, “Hasat döneminde üreticilerimizin; yalnızca fizyolojik olgunluğunu tamamlamış ürünleri hasat etmeleri, dalları silkeleyerek ürün düşürmekten kaçınmaları, hasat edilen fındıkları bekletmeden harman alanına taşıyarak uygun şartlarda kurutmaları ve depolama öncesinde ürün rutubetini uygun seviyeye düşürmeleri kalite ve ekonomik değer açısından büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

YENİ SEZON İÇİN DUA EDİLDİ

İl Müftüsü Ali Çakmak da 2026 yılı fındık hasat sezonu açılış töreninde dua ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu. Vali fındık topladı. Ordu’da milyonlarca üreticinin beklediği fındık hasat dönemi sahil kesimlerinde başladı. Vali Muammer Erol, Burhanettin Mahallesi’nde düzenlenen sezon açılışında bahçeye girerek fındık topladı.

HASAT SEZONU BURHANETTİN’DE AÇILDI

Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 yılı fındık hasat sezonu açılış törenine katıldı.

Altınordu İlçesi Burhanettin mahallesinde gerçekleştirilen fındık hasat sezonu açılış törenine, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, TMO Ordu Başmüdürü Yusuf Akay, İl Müftüsü Ali Çakmak, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile bazı daire müdürleri ve üreticiler katıldı.

VALİ EROL BAHÇEYE GİRDİ, FINDIK TOPLADI

Vali Muammer Erol, fındık hasat töreni dolayısıyla diğer protokol üyeleri ile birlikte Burhanettin mahallesinde fındık üreticisi İsmet Özel’in bahçesine giderek, fındık topladı.

Vali Erol, burada çalışan işçilere ve üretici İsmet Özel’e kolaylıklar diledi ve 2026 yılı fındık hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi ve işçilerin kahvaltı sofrasına eşlik ederek, bir süre sohbette bulundu.

SAHİL 10, ORTA KESİM 17, YÜKSEK KESİM 24 AĞUSTOS

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, “Ürün kalitesinin korunması, randıman kayıplarının önlenmesi ve pazara yüksek kaliteli ürün arzının sağlanması amacıyla hasadın bölgelere göre tavsiye edilen tarihlerde yapılmasının büyük önem taşımakta olduğuna dikkat çekerek, “Bu doğrultuda sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 17 Ağustos ve yüksek kesimde 24 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hasada başlanması tavsiye edilmektedir.” dedi.

ÜRETİCİYE HASAT VE KURUTMA UYARISI

Bayram Ay, “Hasat döneminde üreticilerimizin; yalnızca fizyolojik olgunluğunu tamamlamış ürünleri hasat etmeleri, dalları silkeleyerek ürün düşürmekten kaçınmaları, hasat edilen fındıkları bekletmeden harman alanına taşıyarak uygun şartlarda kurutmaları ve depolama öncesinde ürün rutubetini uygun seviyeye düşürmeleri kalite ve ekonomik değer açısından büyük önem taşımaktadır.” diye konuştu.

YENİ SEZON İÇİN DUA EDİLDİ

İl Müftüsü Ali Çakmak da 2026 yılı fındık hasat sezonu açılış töreninde dua ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.