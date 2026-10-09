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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Vali Muammer Erol, Anadolu Ordulular Federasyonu koordinasyonunda düzenlenen 5. Ordu Tanıtım Günleri’ne katıldı.

Ankara Keçiören Fatih Stadyumu’nda yapılan 5. Ordu Tanıtım Günlerine Vali Muammer Erol’un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mustafa Hamarat, İbrahim Ufuk Kaynak, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Özay, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Anadolu Ordulular Federasyon Başkanı Mehmet Duman, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

5. Ordu Tanıtım Günlerinin açılış töreninde konuşan Anadolu Ordulular Federasyon Başkanı Mehmet Duman, “Biz onurluyuz, gururluyuz, birbirimizden sorumluyuz çünkü biz Orduluyuz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Muammer Erol, Milletvekillerimiz ve değerli protokol üyelerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol üyelerinin yaptıkları konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol ve diğer davetlilerin katılımıyla 5. Ordu Tanıtım Günleri etkinliğinin açılış kurdelesi kesildi ve ekinlik kapsamında açılan stantlar gezildi.

11 Ekim 2026 Pazar gününe kadar dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ordu Tanıtım Günleri’nde Mehteran, Tulum, Kemençe ile Seymenler ekibinin gösterisi yer alacak.

Ankara’da yaşayan Orduluların yanı sıra Karadeniz kültürünü yakından tanımak isteyen ziyaretçiler Pazar gününe kadar Ordu Tanıtım Günleri’nde yöresel ürünler ve gastronomi zenginliğini de yakından görme fırsatı bulacak ve stantları gezme imkanına sahip olacak.