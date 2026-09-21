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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Melike Çiçek / Yeniçağ



Türkiye’den Azerbaycan’a davet edilen 15 gazeteciden biri olan Nurbay Usta, 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceği Azerbaycan programı öncesinde Artvin Valisi Sayın Dr. Turan Ergün’ü makamında ziyaret ederek, programla ilgili öneri ve yönlendirmelerini aldı.

Azerbaycan programının ardından doğu da 12 İl de gerçekleşecek özel program çekimleri gerçekleştirecek olan Usta, Artvin’in doğasını, kültürünü, insanını ve değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz dedi

Ziyarette Vali Ergün tarafından, Azerbaycan’da üst makamlara sunulmak üzere Artvin’de üretilen ürünlerden oluşan çeşitli hediyeler de Usta’ya teslim edildi.

VALİ ERGÜN: “AZERBAYCAN İLE BAĞIMIZ ÇOK ÖZEL”

Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekerek, “Azerbaycan bizim için sadece komşu ve dost bir ülke değil, kardeş bir ülkedir. İki ülke arasındaki gönül bağının her alanda güçlenmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’den 15 gazeteci ve televizyoncunun Azerbaycan’a davet edilmesinin önemli olduğunu belirten Ergün, Artvin’den bir basın mensubunun da bu programa davet edilmesinin kendileri ve Artvin açısından ayrıca anlamlı olduğunu ifade etti.

Vali Ergün, bu önemli programın hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Nurbay Usta, Vali Ergün’ün kabulü ve verdiği tanıtım desteğ için teşekkür ederek, “Sayın Valimize önerileri, yönlendirmeleri için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan programını Artvin’imizi tanıtmak açısından çok önemlidir. Bu süreçte bizlere destek olacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde Artvin’imizi en güzel şekilde anlatmaya devam edeceğim” dedi.

Usta, “Azerbaycan programının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde özel çekimlere devam edeceğini belirtti.