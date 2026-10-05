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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Valisi Murat Duru, okullarda görev yapan bahçe görevlileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda görev ve sorumluluklara ilişkin bilgilendirme yapılırken, personelin soruları da doğrudan Vali Duru tarafından yanıtlandı. Vali Duru, okul bahçe görevlilerine hitaben, “Gözümüzün bebeği, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hayatında ne kadar önemli ve büyük bir sorumluluğunuz olduğunu asla unutmamalı ve her sabah mesainize bu bilinçle başlamalısınız” dedi.

OKULLARDA GÜVENLİK VE SORUMLULUK GÜNDEMİYLE BİR ARAYA GELDİLER

Aksaray’da eğitim-öğretim ortamlarının güvenliğinin güçlendirilmesi ve okullarda görev yapan personelin sorumluluklarının hatırlatılması amacıyla okul bahçe görevlilerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Aksaray Valisi Murat Duru’nun başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer, İl Emniyet Müdürü Bekir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı ve İŞKUR İl Müdürü Ferhat Kocaer katıldı.

Toplantıda okullarda görev yapan bahçe görevlileriyle bir araya gelen protokol üyeleri, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması ve görevlerin etkin şekilde yerine getirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR DETAYLI ŞEKİLDE ELE ALINDI

Toplantının ana gündemini okul bahçe görevlilerinin görev ve sorumlulukları oluşturdu.

Personele görev alanlarıyla ilgili bilgilendirme yapılırken, okullarda öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunabilmesi açısından bahçe görevlilerinin üstlendiği sorumluluğun önemi vurgulandı.

Toplantıda ayrıca görev sırasında karşılaşılabilecek durumlar, dikkat edilmesi gereken hususlar ve görevlerin daha etkin şekilde yürütülmesine ilişkin konular ele alındı.

Bahçe görevlilerinin sahadaki uygulamalara ilişkin yönelttiği soruların da değerlendirildiği toplantıda, personelin merak ettiği konular ilgili kurumların yöneticileri tarafından açıklığa kavuşturuldu.

PERSONELİN SORULARINA EN ÜST MAKAMDAN YANIT

Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de okul bahçe görevlilerinin doğrudan yönelttiği soruların yanıtlanması oldu.

Vali Murat Duru, toplantıda personelin taleplerini ve görevleriyle ilgili sorularını dinledi. Sorular, toplantıda bulunan ilgili kurum yöneticilerinin de katkılarıyla değerlendirildi.

Bu yönüyle toplantı, yalnızca personele yönelik bilgilendirme toplantısı olmanın ötesinde, sahada görev yapan personelin karşılaştığı sorunların ve ihtiyaçların doğrudan ilgili yöneticilere aktarılmasına da imkân sağladı.

VALİ DURU: “SORUMLULUĞUNUZU ASLA UNUTMAYIN”

Toplantıda okul bahçe görevlilerine hitap eden Aksaray Valisi Murat Duru, görevlerinin öğrencilerin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekti.

Vali Duru, çocukların güvenli bir ortamda eğitim görmesinde görev yapan personelin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gözümüzün bebeği, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hayatında ne kadar önemli ve büyük bir sorumluluğunuz olduğunu asla unutmamalı ve her sabah mesainize bu bilinçle başlamalısınız.”

Vali Duru, konuşmasının ardından okul bahçe görevlilerine görevlerinde başarılar diledi.

GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMI İÇİN KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Toplantıya jandarma, emniyet, milli eğitim ve İŞKUR yöneticilerinin birlikte katılması, okullarda güvenlik ve eğitim ortamının farklı kurumların koordinasyonuyla ele alındığını ortaya koydu.

Eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliği yalnızca eğitim faaliyetleriyle sınırlı olmayıp okul giriş-çıkışları, okul çevresi ve bahçe alanlarında görev yapan personelin dikkat ve sorumluluğunu da kapsıyor.

Bu kapsamda okul bahçe görevlilerinin görevlerini belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmesi, öğrencilerin güvenliği açısından önem taşıyor.

“ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZ”

Vali Duru’nun toplantıdaki mesajında özellikle çocukların geleceğin teminatı olduğuna vurgu yapılması dikkat çekti.

Okul bahçe görevlilerine yalnızca fiziki güvenliğin sağlanması açısından değil, öğrencilerin eğitim hayatlarının huzurlu ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi açısından da önemli bir görev düştüğü belirtildi.

Toplantıda verilen mesajlarla birlikte, görev yapan personelin sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve okullardaki güvenlik uygulamalarının daha etkin yürütülmesi hedeflendi.

SAHADAKİ PERSONELLE DOĞRUDAN İLETİŞİM

Aksaray Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantı, kamu kurumlarının sahada görev yapan personelle doğrudan iletişim kurmasına da örnek oluşturdu.

Vali Murat Duru başkanlığındaki toplantıda görevli personelin dinlenmesi, sorularının yanıtlanması ve görev tanımları konusunda bilgilendirilmesiyle birlikte, eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

Toplantının sonunda Vali Duru, okul bahçe görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Aksaray’da eğitim kurumlarında öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonu ve sahada görev yapan personelin etkin katkısıyla sürdürüleceği bildirildi.